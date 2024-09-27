اليماحي يمثل الإمارات في «غرب آسيا الإلكترونية»



أبوظبي (الاتحاد)



يتأهب سعيد اليماحي لاعب منتخب كرة القدم الإلكترونية، لتمثيل الإمارات في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان على يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 8 منتخبات عن فئة الذكور، و4 منتخبات عن فئة السيدات.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة السيدات للمرة الأولى إلى جانب الذكور، بهدف بغرض المساهمة بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة من الجنسين.

وتضم بعثة منتخبنا الإداري محمود الكربي، واللاعب سعيد اليماحي، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب عُمان ولبنان وفلسطين، فيما ضمت الثانية قطر والبحرين والأردن والسعودية.

ويقام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام «أفضل 3».

ويستهل سعيد اليماحي مشاركته أمام منافس من منتخب عُمان، يليه لقاء لبنان، على أن يختتم الدور الأول أمام فلسطين، وفي حال التأهل من المجموعة الأولى يخوض منتخبنا نصف النهائي السبت.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن منتخبنا على أتم الاستعداد لتقديم مستويات قوية وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، بتوفير كافة الاحتياجات الفنية اللازمة للاعبين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركة بالبطولة.