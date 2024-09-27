الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليماحي يمثل الإمارات في «غرب آسيا الإلكترونية»

اليماحي يمثل الإمارات في «غرب آسيا الإلكترونية»
27 سبتمبر 2024 10:17

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
لجنة الأندية الأولمبية تناقش توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية


يتأهب سعيد اليماحي لاعب منتخب كرة القدم الإلكترونية، لتمثيل الإمارات في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان على يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 8 منتخبات عن فئة الذكور، و4 منتخبات عن فئة السيدات.
وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة السيدات للمرة الأولى إلى جانب الذكور، بهدف بغرض المساهمة بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة من الجنسين.
وتضم بعثة منتخبنا الإداري محمود الكربي، واللاعب سعيد اليماحي، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب عُمان ولبنان وفلسطين، فيما ضمت الثانية قطر والبحرين والأردن والسعودية.
ويقام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام «أفضل 3».
ويستهل سعيد اليماحي مشاركته أمام منافس من منتخب عُمان، يليه لقاء لبنان، على أن يختتم الدور الأول أمام فلسطين، وفي حال التأهل من المجموعة الأولى يخوض منتخبنا نصف النهائي السبت.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن منتخبنا على أتم الاستعداد لتقديم مستويات قوية وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، بتوفير كافة الاحتياجات الفنية اللازمة للاعبين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركة بالبطولة.

الإمارات
الأردن
عمان
بطولة كرة القدم الإلكترونية
اتحاد غرب آسيا
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
اليوم 13:11
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
اليوم 13:06
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
الرياضة
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
اليوم 13:05
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
الرياضة
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©