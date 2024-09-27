الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاكو «ساحر» العين

كاكو «ساحر» العين
27 سبتمبر 2024 10:33

سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
اتحاد المصارعة ينظم عرض المطارحة في العين
كايو «هداف» مع الكبار


مع انطلاق موسم 2024-2025، وكأن العين تعاقد مع «صفقة جديدة» بتوهّج الباراجوياني كاكو، حيث أظهر صانع ألعاب الفريق «فورمة» استثنائية وأداءً متميزاً، خلال بداية الموسم، مما يبشر بتأثير كبير يقدمه «ساحر» العين في الملعب، ولكل من يتابع أسلوبه اللافت.
وأسهم كاكو في تسجيل 9 أهداف لـ «الزعيم» هذا الموسم في جميع البطولات، خلال 6 مباريات فقط، واللافت أنه أحرز، أو صنع في 5 من أصل 6 مباريات، ولم يسهم في مباراة واحدة أمام السد، وذلك على الرغم من أنه صنع 4 فرص للتسجيل، ليكون رابع أكثر لاعب في أبطال آسيا للنخبة خلال الجولة الأولى.
أما بقية المباريات، فشهدت التأثير المباشر بمساهمته في تسجيل 41% من أهداف العين، وافتتح كاكو الموسم بـ «هاتريك أسيست» أمام كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم أسهم في 3 أهداف بتسجيل هدف وصناعة اثنين أمام خورفكان في الدوري، وبعدها صنع هدفاً أمام البطائح، كما أنه سجل أحد أهداف العين الستة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات، وأخيراً صنع هدف العين الثاني أمام الوصل في القمة الكبيرة بين الفريقين.
ويمثل كاكو حلاً جوهرياً لكتيبة المدرب الأرجنتيني كريسبو، خصوصاً في لعب الكرات الطويلة والمباشرة التي تكسر الخطوط، ومواقف مباشرة بين المهاجمين وحراس المنافسين، كما أنه يملك القدرة المتميزة على تنفيذ معظم المواقف الثابتة بدقة وخطورة كبيرة.
ويأمل العيناوية أن يستمر كاكو في التألق على الصعيدين المحلي والقاري، لكي يملك «الزعيم» سلاحاً خطيراً يستفيد منه أمام أصعب المنافسين.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
هيرنان كريسبو
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
اليوم 13:11
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
اليوم 13:06
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
الرياضة
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
اليوم 13:05
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
الرياضة
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©