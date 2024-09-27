كاكو «ساحر» العين

سلطان آل علي (دبي)



مع انطلاق موسم 2024-2025، وكأن العين تعاقد مع «صفقة جديدة» بتوهّج الباراجوياني كاكو، حيث أظهر صانع ألعاب الفريق «فورمة» استثنائية وأداءً متميزاً، خلال بداية الموسم، مما يبشر بتأثير كبير يقدمه «ساحر» العين في الملعب، ولكل من يتابع أسلوبه اللافت.

وأسهم كاكو في تسجيل 9 أهداف لـ «الزعيم» هذا الموسم في جميع البطولات، خلال 6 مباريات فقط، واللافت أنه أحرز، أو صنع في 5 من أصل 6 مباريات، ولم يسهم في مباراة واحدة أمام السد، وذلك على الرغم من أنه صنع 4 فرص للتسجيل، ليكون رابع أكثر لاعب في أبطال آسيا للنخبة خلال الجولة الأولى.

أما بقية المباريات، فشهدت التأثير المباشر بمساهمته في تسجيل 41% من أهداف العين، وافتتح كاكو الموسم بـ «هاتريك أسيست» أمام كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم أسهم في 3 أهداف بتسجيل هدف وصناعة اثنين أمام خورفكان في الدوري، وبعدها صنع هدفاً أمام البطائح، كما أنه سجل أحد أهداف العين الستة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات، وأخيراً صنع هدف العين الثاني أمام الوصل في القمة الكبيرة بين الفريقين.

ويمثل كاكو حلاً جوهرياً لكتيبة المدرب الأرجنتيني كريسبو، خصوصاً في لعب الكرات الطويلة والمباشرة التي تكسر الخطوط، ومواقف مباشرة بين المهاجمين وحراس المنافسين، كما أنه يملك القدرة المتميزة على تنفيذ معظم المواقف الثابتة بدقة وخطورة كبيرة.

ويأمل العيناوية أن يستمر كاكو في التألق على الصعيدين المحلي والقاري، لكي يملك «الزعيم» سلاحاً خطيراً يستفيد منه أمام أصعب المنافسين.