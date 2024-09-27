إندريك يعترف بالخطأ مع مدافع ألافيس!

أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت صحيفة «ماركا» أن النجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي «18عاماً» لاعب ريال مدريد كان محظوظاً لعدم حصوله على «بطاقة حمراء»، خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، في الجولة السابعة للدوري الإسباني «الليجا»، والتي انتهت لمصلحة «الريال» 3-2 بملعب «السانتياجو برنابيو».

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن إندريك اعترف للمقربين منه بأنه نجا من الطرد، حيث اكتفى حكم المباراة بمنحه إنذار فقط، رغم أنه تدخل تدخلاً قوياً بركبته في «بطن» سانتياجو مورينو مدافع ألافيس، وتسبب في ألم شديد للمدافع، غير أن حكم المباراة بدا وكأنه لم ير شيئاً، ولم يكلف خاطره اللجوء إلى حكام تقنية الفيديو لإعادة النظر في الواقعة.

وأبدى لويس جارسيا المدير الفني لألافيس دهشته من تصرف الحكم الذي حرم فريقه من هذه العقوبة التي كانت ستغير تماماً سير المباراة، عندما يلعب «الريال» بعشرة لاعبين فقط.

وحاول جارسيا الاحتجاج، ولكن الحكم لم يعبأ بذلك، بينما رفع إندريك كلتا يديه إلى أعلى في إشارة إلى أنه لم يفعل شيئاً خطأً، وإن ما حدث كان صداماً عادياً بين مهاجم ومدافع، وإنه كان يلعب على الكرة، في حين أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لـ «الريال» قال إنه لم يشاهد الواقعة.

وبعيداً عن الواقعة، تبدي جماهير«السانتياجو برنابيو» سعادتها البالغة بأداء «نجم السامبا» وسرعة إندماجه وتأقلمه مع بقية زملائه، وتسجيله هدفين جميلين في أول 6 مباريات لعبها بديلاً في «الليجا»، بإجمالي 47 دقيقة فقط، إلى جانب نجاحه في الحصول على ركلة جزاء لمصلحة فريقه في مباراة إسبانيول 4-1، بعد أن تعرض للشد من وسطه وقميصه حتى دخل منطقة المنافس، وهي الركلة التي أثارت جدلاً شديداً بشأن احتسابها، ولكنها كانت صحيحة، وفقاً للتعديلات الجديدة في قانون ركلات الجزاء.

ومن المتوقع أن يستفيد إندريك من غياب المهاجم الفرنسي كليان مبابي للإصابة، وحاجته إلى علاج وتأهيل 3 أسابيع، وما على المهاجم البرازيلي إلا أن يثبت أحقيته باللعب أساسياً في مركزه الطبيعي «رأس حربة»، خلال مباراة «الأحد» أمام أتلتيكو مدريد في «ديربي» العاصمة الإسبانية، والتي تقام على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل «الأتليتي».