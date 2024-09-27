كايو «هداف» مع الكبار



سلطان آل علي (دبي)



تلقى الوصل خسارة كبيرة أمام العين 2-4، ضمن «الجولة الرابعة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الأولى لـ «فهود زعبيل» في أرض «الزعيم»، وفي مباراة حملت تقلبات كثيرة، كان بطل الوصل فيها كايو كانيدو «الهداف» الذي سجل اسمه مع الكبار.

وقدّم كايو حضوراً لافتاً رغم خسارة «الإمبراطور» في المباراة، حيث أعاد الفريق بعد التأخر بهدفين، وذلك بتسجيل الهدف الأول لفريقه، نتيجة تحرك رائع، وتميز في قراءة الهجمة، كما أنه صنع الهدف الثاني والتعادل لـ «الإمبراطور»، بعد جهد فردي كبير، توّجه سياكا في المرمى، ورغم التألق إلّا أنّ المساهمة مرتين لم تكن كافية للخروج بالتعادل على أقل تقدير.

والجدير بالذكر أنّ كايو كانيدو بهدفه، أصبح ثالث أكبر الهدافين التاريخيين لمواجهة العين والوصل في الدوري، حيث سجل 11 هدفاً، منها 8 أهداف بقميص الوصل، و3 أهداف بقميص العين.

وأسهم كايو في كل المواجهات أمام العين، منذ عودته إلى الوصل، حيث خاض 3 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، من أصل 9 أهداف لـ «الإمبراطور».

ويبقى الهداف الكبير محمد عمر في صدارة القائمة بـ15 هدفاً في تاريخ المواجهة الكبيرة، حيث سجل 9 أهداف بشعار الوصل، و6 أهداف بشعار العين.

أما الهداف الثاني في القائمة، فهو أسطورة الوصل فهد خميس، والذي سجل 12 هدفاً مع الوصل في مرمى العين، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلاً في المواجهة بقميص فريق واحد.

وتضم القائمة لاعبين آخرين، وهناك جيان أسامواه الذي سجل 10 أهداف، وماجد العويس الذي يملك 9 أهداف في شباك الوصل، كما أنّ فابيو ليما في رصيده 8 أهداف أمام العين بالدوري، أما لابا كودجو الذي غاب عن القمة يملك 7 أهداف أمام الوصل في الدوري فقط.