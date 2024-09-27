دبا تستضيف بطولتي مصارعة الذراعين للهواة والمحترفين



الفجيرة (الاتحاد)



ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بطولتي الهواة والمحترفين لمصارعة الذراعين، في مركز دبا للياقة البدنية في دبا الفجيرة يوم السبت.

وتقام بطولة تحدي دبا لمصارعة الذراعين، بمشاركة 100 لاعب، وتنطلق منافساتها في الساعة الثانية ظهراً، وتتضمن 4 أوزان، وهي 75 و85 و95 كلج والوزن المفتوح.

ويبرز إلى الواجهة مشاركة لاعبي منتخبات الإمارات ومصر والكويت والأردن وجورجيا وكازاخستان.

بينما تقام بطولة المحترفين كنج تيبل في الساعة السابعة مساءً، بمشاركة أفضل 10 لاعبين محترفين في العالم، ويشرف عليها البطل العالمي دون إدريس، وتتضمن المنافسة في وزن 85 كلج فما فوق للشباب والرجال.

وثمّن فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، والجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة سالم خميس الصريدي، لدعم رياضة مصارعة الذراعين في الدولة ومحبيها، من خلال تنظيم واستضافة البطولات، مؤكداً أن ذلك أسهم بنشر ثقافة ممارستها بشكل متميز.

وأشاد الزعابي باللجنة المنظمة لبطولة كنج تيبل للتعاون المثمر بتنظيم بطولة المحترفين، مؤكداً أن ذلك فاتحة تعاون في المستقبل.