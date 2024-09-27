بوتي: وليامز «الخيار الأمثل» لأرسنال



أنور إبراهيم (القاهرة)



شدد الفرنسي «المخضرم» إيمانويل بوتي المُتوج بمونديال فرنسا 1998، و«أسطورة» أرسنال الإنجليزي، على ضرورة أن يتعاقد «المدفعجية» مع جناح أيمن «سوبر» خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير، إذ كان يريد أن يواصل منافسة مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري «البريميرليج».

وقال بوتي في حديث لمنصة «برايم كازينو»، نقل موقع جول العالمي مقتطفات منه : الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامز«22عاماً» لاعب أتلتيك بلباو، هو الخيار المناسب في هذا المركز، بعد تألقه اللافت مع منتخب «لاوروخا» في بطولة الأمم الأوروبية «يورو2024»، التي حصل على كأسها في نهاية المطاف.

وأضاف: وليامز يمكنه أن يقود «المدفعجية» إلى مستوى أعلى في معركة التفوق على مانشستر سيتي حامل لقب «البريميرليج».

وقال: أرسنال يملك الكثير من الطموح والمواهب، ويتمتع بمتوسط أعمار لاعبين صغيري السن، ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا جدد عقده مع النادي، ويعرف جيداً ومعه جهازه المعاون ما ينبغي عليهم عمله في سوق الانتقالات القادمة، إذا كانوا يريدون المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف: الحصول على توقيع وليامز سيكون بمثابة «حلم» لأرتيتا، لأنه لاعب رائع، وتسعى أندية عديدة للحصول على خدماته، وفي مقدمتها برشلونة، وأتمنى أن ينجح «المدفعجية» في الفوز به والتعاقد معه.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن الخيارات الهجومية لـ«الجانرز» كانت موضع اتهام خلال الموسميين الأخيرين، حيث يفتقد الفريق إلى رأس حربة تقليدي رقم 9، قادر على تسجيل 20 هدفاً أو أكثركل موسم. صحيح أن تشكيلة الفريق تضم مهاجمين جيدين وموهوبين مثل جابرييل جيسوس وكاي هافرتز وتروسار وساكا، إلا أن إضافة وليامز ستمنح الفريق حلولاً أكثر وخيارات أفضل.

جدير بالذكر أن برشلونة حاول الحصول على خدمات ليامز في الصيف المنتهي، وقبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن ناديه تمسك بوجوده مع الفريق، كما فضّل اللاعب نفسه البقاء مع ناديه الباسكي.

وينتهي عقد وليامز في «صيف 2027»، ولكنه لا ينوي الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده، وإنما قرر الرحيل الصيف المقبل.