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الرياضة

اتحاد المصارعة ينظم عرض المطارحة في العين

اتحاد المصارعة ينظم عرض المطارحة في العين
27 سبتمبر 2024 12:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد المصارعة تنظيم عرض رياضي لإحياء رياضة «المطارحة» التراثية الإماراتية، السبت في «بوادي مول» بمدينة العين، ويهدف العرض إلى نشر الوعي بالرياضات التراثية بين أفراد المجتمع، مع توفير أجواء ترفيهية عائلية تشجع على مشاركة جميع أفراد الأسرة.
ويشمل عرض المصارعة جلسات تعريفية بقوانين رياضة «المطارحة» وكيفية ممارستها، إلى جانب مسابقات وعروض رياضية تفاعلية تهدف إلى جذب مختلف الفئات العمرية.
ويأمل الاتحاد أن يشكل هذا العرض فرصة مثالية للجيل الجديد، للتعرف على الرياضة التراثية التي تحمل في طياتها الكثير من القيم الإنسانية والاجتماعية.
وتأتي إقامة العرض بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، والمساهمة في نشر ثقافة رياضة «المطارحة»، وتعزيز مفهوم الإخاء والروح الرياضية بين الشباب.
ومن المتوقع أن يشهد العرض حضوراً جماهيرياً واسعاً من مختلف الأعمار والجنسيات، استناداً إلى النجاح الذي حققته الفعاليات السابقة التي نظمها الاتحاد.
وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة: «سعداء بتنظيم هذا العرض الذي يمثل خطوة مهمة نحو إحياء رياضة المطارحة التراثية، ونسعى من خلال هذه الفعاليات لترسيخ ثقافة هذه الرياضة بين الأجيال الجديدة، وتعريفهم بقيمها التي تعزز الصبر والقوة، والتحدي، كما نأمل في أن نشهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور خلال الحدث الذي يجمع بين التنافسية والترفيه في أجواء عائلية».
وأضاف: «نهدف من خلال الفعاليات إلى تعزيز التراث الإماراتي، وتقديمه بأسلوب رياضي ترفيهي يجذب الشباب والعائلات، ونسعى لأن نكون جزءاً من جهود مستدامة في نشر الثقافة الرياضية التراثية على مستوى الدولة».

الإمارات
العين
اتحاد المصارعة
الرياضات التراثية
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