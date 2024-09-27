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الرياضة

«رازا» تخطف كأس الوثبة للسرعة في بلجيكا

«رازا» تخطف كأس الوثبة للسرعة في بلجيكا
27 سبتمبر 2024 12:25

عصام السيد (أبوظبي)

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خطفت المهرة «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، نجومية بطولة كأس الوثبة ستاليونز للسرعة المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 950 متراً، والذي أقيم بمضمار مونس ـ جلين البلجيكي، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 8 من نخبة نجوم السرعة في أوروبا، ولكن الحظ ابتسم لصاحبة الأرض «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفببيفري، البالغة من العمر أربع سنوات، التي استمتعت بالنجومية في السباق الذي شهده جمهور غفير من محبي سباقات المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتعتمد سباقات السرعة الدنيا للخيول من مسافة 900 إلى 1200 متر، على ردة الفعل الحركي للجواد، والتي استغلها الفارس فابي مع مهرته «رازا بي» المنحدرة من نسل «هلال الزمان»، التي انطلقت في توقيت ناسب أداءها لتقصير زمن المسافة التي قطعتها في 56.73 ثانية، متفوقة بفارق 1.5 طول عن المهرة الفرنسية «كاديرا دو كروات» لمزرعة الشيخ، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين، فيما جاء ثالثاً الجواد «بروبات» لاس بي أم لسباقات الخيول، بإشراف ميلد بوستما، وقيادة روبي هيدنس.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية
الإمارات
كأس الوثبة ستاليونز
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الخيول
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