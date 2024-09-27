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الرياضة

«الريشة الطائرة» على رأس المجموعة الرابعة في «عالمية الشباب»

«الريشة الطائرة» على رأس المجموعة الرابعة في «عالمية الشباب»
27 سبتمبر 2024 12:27

 
نانتشانج (وام)

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أسفرت قرعة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب، التي تقام في نانتشانج الصينية، من 30 سبتمبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل، عن وقوع منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الرابعة التي تضم معه الدنمارك، ونيوزيلندا، وجزر كوك، وترينيداد وتوباجو.
واختتم منتخبنا الوطني الذي يضم ثمانية لاعبين، المعسكر الإعدادي في دبي، بقيادة المدرب الدنماركي مايكل نورباك.
ومن أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة الصين، وكوريا، وأستراليا، وفرنسا، وسلوفاكيا، وماليزيا، وهولندا، والنرويج، والهند، واليابان، وأميركا، والبرتغال، والفلبين، وإنجلترا، وفيتنام، وبولندا، ولاتفيا.
وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن المنتخب أتم جاهزيته للمشاركة في البطولة، ويبذل كل ما بوسعه لتحقيق نتائج مشرفة تعكس الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية.
وقال إن المشاركة في بطولة العالم للشباب فرصة جديدة للاعبي المنتخب للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة، في وجود أفضل وأقوى اللاعبين الشباب في العالم.

الإمارات
الريشة الطائرة
الصين
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