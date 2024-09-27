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الرياضة

«الرجبي» يواجه السعودية في «آسيوية الشباب»

«الرجبي» يواجه السعودية في «آسيوية الشباب»
27 سبتمبر 2024 12:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يدشن منتخبا الرجال والسيدات للرجبي، السبت، مشوارهما في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة للسباعيات، والتي تقام على مدار يومين بمدينة جوهور باهرو الماليزية، ويدافع «رجبي الإمارات» عن اللقب الآسيوي للشباب والشابات، والذي احتفظ به في 3 نسخ من البطولة، وآخرها العام الماضي في الصين تايبيه.
ويلعب منتخب الشباب بالمجموعة الأولى التي تضم معه الهند وماليزيا وسنغافورة والسعودية، فيما تضم الثانية هونج كونج والصين تايبيه وتايلاند وسيرلانكا وبروناي، ويلعب منتخبنا مباراته الأولى أمام السعودية، ثم سنغافورة وماليزيا والهند، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، فيما تقام بطولة الشابات بنظام المجموعة الواحدة، من 6 فرق حيث يلعب منتخبنا مباراته الأولى مع الهند، ثم ماليزيا وتايلاند وهونج كونج وسنغافورة.
ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، ويضم الجهاز الفني للشباب خلدون مليح، وأندرو جونس وجوشوا أيفس، فيما يضم الجهاز الفني للسيدات فيلادلفيا أولاندو، وتارا كوني، وأليكسندرا كوك.

 

الإمارات
الرجبي
ماليزيا
السعودية
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