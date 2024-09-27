بالاك: مباراة البايرن وليفركوزن «مفصلية»



برلين (د ب أ)



يرى مايكل بالاك، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، أن المباراة المرتقبة بين بايرن ميونيخ وضيفه باير ليفركوزن «حامل اللقب»، ربما تكون حاسمة في صراع القمة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، رغم توقيتها المبكر.

ويلتقي الفريقان السبت على ملعب «أليانز أرينا»، معقل البايرن، في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة، التي تُوج بها ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه، منهياً سيطرة البايرن على البطولة، التي استمرت على مدار 11 موسماً متتالياً.

وقال بالاك، الذي لعب لكلا الفريقين، خلال مسيرته الكروية الحافلة، لصحيفة «كولنر شتاتنزايجر» الألمانية «ستكون مباراة مفصلية فيما يتعلق بكيفية سير الدوري على الأرجح هذا الموسم».

ويتربع البايرن على قمة ترتيب «البوندسليجا» حالياً، برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفركوزن، الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي، وبات أول فريق في التاريخ يفوز بالبطولة، دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بها. أضاف بالاك «48 عاماً»: إذا فاز بايرن فسيكون من الصعب للغاية على المنافسين وليس ليفركوزن فقط اللحاق به، إنني مقتنع بذلك. وأوضح: ولكن إذا فاز ليفركوزن، فإن الكثير من الأمور سوف تتغير في بايرن وسيظهر أداؤهم السابق بشكل مختلف.

ولم يشعر بالاك بالدهشة من أداء البايرن القوي في بداية الموسم الحالي، تحت قيادة مديره الفني الجديد البلجيكي فينسنت كومباني.

وصرح النجم الألماني المعتزل، «أعرف هذا من تجربتي الشخصية، عندما يأتي مدرب جديد، وخاصة مع فريق كبير مثل البايرن، هناك انطلاقة جديدة».

وقال بالاك: «يتعين على جميع اللاعبين إثبات أنفسهم للمدرب الجديد، وهذا دائماً ما يؤدي للحصول على نسب إضافية، ويجب أن يسهم دائماً في تحسن الأداء، على الأقل في الأسابيع والأشهر الأولى».