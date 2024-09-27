تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!

لندن (د ب أ)



طالب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبيه بضرورة الحسم أمام المرمى، قبل لقاء ناديه المهم مع ضيفه توتنهام.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الأحمر.

ويسعى اليونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بمختلف المسابقات، حيث تعادل من دون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس، بالدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي، قبل أن يتعادل 1-1 مع ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي، ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي، الذي عقده للحديث عن اللقاء: «المشكلة هي أننا لا نسجل عدداً كافياً من الأهداف، هذه هي النقطة الرئيسة، أعتقد أننا نمتلك القدرة على تسجيل الأهداف، ولكننا لا نسجل بما يكفي بالنظر إلى عدد الفرص التي نصنعها».

أضاف المدرب الهولندي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد «مبارياتنا ضد توتنهام دائماً تكون حماسية ومثيرة، وأعتقد أن مباراة الأحد ستكون مثيرة للاهتمام أيضاً.

أوضح تين هاج «كل منافس لديه نقاط قوة وضعف، ونقاط قوة توتنهام تتمركز في فلسفتهم، إنهم يهاجمون بقوة، ولكن هذا ينتج عنه مساحات فارغة في خط دفاعهم، هذه النقطة قد تكون مفيدة لنا، ولكن على أية حال سيحتاج أي فريق، لأن يكون في أفضل مستوياته أمام توتنهام».

شدد مدرب يونايتد «نريد أن نفرض سيطرتنا، ونحتاج لتقديم مستوى عالٍ، أنا واثق أننا سنصنع فرصاً للتهديف، ولكن المهم هو أن نترجم هذه الفرص إلى أهداف».

كشف تين هاج «أعتقد أن أي فريق يلعب 60 لقاء في الموسم سيمر بمباريات لا يكون أداؤه فيها مثالياً، ولكن ما يجعلني غير سعيد هو أن أرى رغبة أكبر في الفوز لدى الفريق المنافس، هذا الجانب الذهني مهم جداً في كرة القدم، وخاصة في هذا المستوى، لذا من المهم دائماً أن يكون لديك تعطش للفوز أكثر من منافسك».

وتطرق تين هاج للحديث عن أداء نجم الفريق البرتغالي برونو فيرنانديز، حيث قال: «أعتقد أنه أثبت في أكثر من مناسبة في الدوري الإنجليزي أنه قادر على صنع الفرص».

أشار تين هاج «أنا واثق من أنه سيستعيد مستواه، إنه يصنع الفرص بالفعل، وسيعود لصناعة وتسجيل الأهداف، أنا متأكد أنها مسألة وقت فقط».

فيما يتعلق بمستوى الفريق بشكل عام، قال مدرب يونايتد «يتعين علينا أن نقيم الموقف، نحن نعمل كل يوم ونحرز تقدماً، كنا بحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد، وقررنا ضم لاعبين شباب».

وشدد «راسموس هويلاند وليني يورو وجوشوا زيركزي لاعبون مهمون، ونؤمن بقدراتهم حالياً وفي المستقبل أيضاً، لذا ينبغي علينا أن نجهزهم بالشكل المناسب».

وأتم تين هاج حديثه قائلاً: «هناك تحسن في مستوى الفريق، وعلينا أن نعمل مع اللاعبين الموجودين حالياً، وهذا يستغرق بعض الوقت، لدي مشكلة، وهي أنني شخص غير صبور، لكي أكون منصفاً، حققنا نجاحات في الموسمين الماضيين، وعلينا أن نواصل العمل بكل قوة لنحقق المزيد من النجاح».