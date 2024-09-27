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الرياضة

ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!

ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
27 سبتمبر 2024 13:05

 
مدريد (أ ف ب)

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ينتظر ريال مدريد حامل اللقب امتحاناً عجز عن إكماله حتى الموسم الماضي، عندما أظهر هيمنة كاملة في مختلف المسابقات، عندما يحل على غريمه المحلي ومضيفه أتلتيكو مدريد «الأحد» في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاءت الخسارتان الوحيدتان اللتان تلقاهما الفريق الملكي الموسم الماضي على يد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نفسه في إشارة واضحة لما هو منتظر الأحد.
ويُعد «روخيبلانكوس» آخر فريق نجح في هزيمة «الميرنجي» في «لا ليجا»، قبل عام، لكن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بقي دون هزيمة في 39 مباراة توالياً مذاك الحين.
وعاد أتلتيكو لإقصاء جاره المدريدي عن كأس إسبانيا في يناير من دور ال16 في كأس الملك، وهي كانت الخسارة الوحيدة للريال في عام 2024 حتى اللحظة.
لكنّ العملاق المدريدي صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا ب 15 لقباً، كان آخرها الموسم الماضي سيكون عليه خوض التحدي من دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها في منتصف الأسبوع خلال الفوز على ألافيس، لكنّ ذلك لن يضعه نظرياً في مأزق هجومي في ظل وجود وفرة في الخيارات الهجومية الرنانة.
ويقدّم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور المرشح لجائزة الكرة الذهبية والذي غالباً ما يتعرّض لإساءات عنصرية من جماهير أتلتيكو، أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، كما قد يُمنح الإنجليزي جود بيلينجهام مسؤوليات أكثر هجومية.
كما يُعد البرازيلي إندريك (18 عاماً) أحد خيارات أنشيلوتي في الهجوم، لا سيما بعد أن لفت الفتى البرازيلي اليافع الأنظار، كلما دفع به المدرب الإيطالي من دكة البدلاء.
خيارٌ آخر قد يستخدمه أنشيلوتي هو في إشراك النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في الوسط ليعود إلى تشكيلة 4-4-2 عوضا عن خطة 4-3-3 بهدف التقليل من خطر أتلتيكو.
يتخلف ريال مدريد بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة وقد يزداد الفارق إلى سبع قبل موعد الديربي، إذ يواجه فريق المدرب الألماني هانزي فليك أوساسونا السبت.
من جهته، يدخل أتلتيكو إلى موقعة «ميتروبوليتانو» متأخراً بنقطتين عن جاره المدريدي بعد أن حقق فوزاً متأخراً على حساب سلتا فيجو 1-0 بفضل هدف متأخر للأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة التسعين.
وقال ألفاريز «(الديربي) مباراة مهمة، يجب أن نستعد وأن نفكر جيداً حيال هذه المباراة التي ستكون مهمة لما هو آتٍ، وللموسم».
وقد يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسياً بعد أن خاض المباراة الأخيرة قادماً من دكة البدلاء ضد سلتا، حيث يستخدم سيميوني، ألفاريز، في أكثر من دور إلى حدّ الآن.
وقال المدرب «إنه لاعب متنوع، يستطيع اللعب في الأمام، ويستطيع في خط الوسط، يعطينا العديد من الخيارات».

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
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