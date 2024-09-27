مدرب توتنهام يشيد بـ «النية»!



لندن (د ب أ)



أشاد أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم بالجهد الذي بذله لاعبوه خلال الفوز الكبير على كارباج أجدام الأذربيجاني ببطولة الدوري الأوروبي.

وتحدى توتنهام النقص العددي في صفوفه، بعدما لعب بعشرة لاعبين لمدة تزيد على 83 دقيقة، لينتصر 3- صفر على كارباج أجدام، في مستهل رحلته بمرحلة الدوري للبطولة القارية.

وعقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تأخر وصول حافلة فريق كارباج أجدام، لم يلعب رادو دراجوسين، لاعب توتنهام، سوى 7 دقائق فقط، بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب تعمده إعاقة جونينيو، لاعب الفريق الضيف، حيث كان آخر لاعب في الفريق اللندني.

رغم ذلك، فرض توتنهام سيطرته على مجريات المباراة، ليحرز أهدافه الثلاثة عن طريق بيرنان جونسون، وباب سار، ودومينيك سولانكي في الدقائق 12 و52 و68 على الترتيب.

وعقب انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، اكتسب توتنهام قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع مضيفه مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

وصرح بوستيكوجلو: «نريد أن نكون فريقاً يتعامل مع أي تحدٍ يواجهنا بطريقة معينة، عندما تلعب بعشرة لاعبين، لا يمكنك في بعض الأحيان أن تتسم بالشراسة أو تحتفظ بالكرة كثيراً، أو تلعب بحرية، ولكن في الغالب كانت النية موجودة».

أضاف المدرب الأسترالي «جاء الهدف الأول من خلال الضغط الذي مارسناه، كنا نضغط بعشرة لاعبين، وفزنا بالكرة في منطقة متقدمة، وهو ما أردنا القيام به، وانتهى بنا الأمر بتسجيل هدف من ذلك».

وأوضح «أعتقد أن اللاعبين أظهروا هذه النية في أغلب الأحيان، هذا هو نوع الفريق الذي نريد أن نكون عليه، وأياً كان التحدي الذي يواجهنا، ينبغي أن نتعامل معه بهذه الطريقة».

وانتابت بوستيكوجلو بعض المخاوف، بعد خروج لاعب الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين مصاباً في الدقيقة 71، قبل أن يظهر أرشي جراي، وهو يتألم قبل نهاية اللقاء.

كما تم استبدال جونسون بين الشوطين، بعد أن واصل مستواه الجيد، لكن الأسترالي قلل من شأن تلك المخاوف.

وخلال تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تحدث مدرب توتنهام عن سون قائلاً «لم أتحدث معه، لقد قال إنه شعر بالتعب قليلاً، لكنني لم أتحدث معه أو مع الفريق الطبي بعد».

أكد بوستيكوجلو «برينان يبدو في حالة جيدة، كان الأمر تكتيكياً فقط، كنت أعتقد أننا سنحتاج إلى ديكي كولوسيفسكي وفقاً للطريقة التي تسير بها المباراة».

وأشار بوستيكوجلو إلى أن جراي «لم يتوقف عن الركض، لذا لا يمكن أن يكون سيئاً إلى هذا الحد».

وأثنى بوستيكوجلو على أداء سولانكي، حيث قال «لقد اقترب من مستواه المعتاد، وربما لعب لفترة أطول مما كنت أريده أن يلعب، فقط بسبب ظروف المباراة، لكن هناك شيء مهم وهو أنه يواصل اللعب». وشدد «كان من الرائع أن يحرز هدفاً آخر، بعدما سجل في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد، لكن أداءه بشكل عام كان قوياً حقاً».

وكشف «عندما تلعب بعشرة لاعبين، فأنت بحاجة إلى أن يكون مهاجمك قادراً على الاحتفاظ بالكرة، والقيام ببعض الركض السريع، وهو ما اعتقدت أنه قام به».