كومباني: «البايرن» الأوفر حظاً أمام ليفركوزن



ميونيخ (د ب أ)



يرى فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن فريقه هو المرشح الأوفر حظاً لحصد النقاط الثلاث، خلال لقائه المرتقب ضد ضيفه باير ليفركوزن، السبت، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، رغم أن ليفركوزن هو حامل اللقب.

ويتربع البايرن على قمة ترتيب «البوندسليجا» حالياً، برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفركوزن، الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي، وبات أول فريق في التاريخ يفوز بالبطولة، دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بها. وقال كومباني: «من الجيد أن الجميع متحمسون للمباراة، من الواضح أنها ستكون مباراة مهمة ضد أفضل فريق خلال آخر 12 شهراً».

أكد المدرب البلجيكي «نتطلع لتلك المباراة، من الواضح أنها لن تكون سهلة، نريد اختبار أنفسنا ضد خصم جيد في أليانز أرينا، البايرن هو المرشح الأوفر حظاً دائماً للفوز، نتطلع للعب ضد حامل اللقب ونريد الفوز».

كان اختيار كومباني، الذي مازال يفتقد للخبرة اللازمة، مدرباً لبايرن هذا الموسم مفاجئا للكثيرين بعد رحيل توماس توخيل، مدرب الفريق السابق. وسعى مسؤولو بايرن للتعاقد مع عدد من المدربين، بما في ذلك نجم الفريق البافاري السابق الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لليفركوزن، لكنهم استقروا على تعيين المدرب البلجيكي، رغم هبوط فريقه السابق بيرنلي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب» الموسم الماضي.

وأبلى كومباني «38 عاماً بلاء حسناً مع البايرن حتى الآن، ويأمل أن يكون أسلوبه في اللعب متماشياً مع النموذج الذي يعتمد عليه الفريق منذ فترة طويلة.

وصرح كومباني «بايرن ميونيخ يريد دائماً أن يكون مهيمناً قدر الإمكان، ويتعين على فريقنا دائماً أن يكون كذلك، وأن يفرض أسلوب لعبه على المباراة».

أوضح كومباني «إذا نجح أحد الفرق في منع ذلك، فإنه يستحق احتراماً كبيراً، من المهم أن هذه المباراة على ملعبنا، أراد الكثير من الناس الحصول على تذاكر، لا يمكننا الابتعاد عن الرغبة في إظهار أفضل ما لدينا».

وظهر البايرن بشكل مذهل، خاصة على الصعيد الهجومي، بعدما أحرز لاعبوه 20 هدفاً في آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات، لكن كومباني لا يتوقع استمرار تلك السلسلة التهديفية أمام فريق ألونسو، الذي بدا رغم ذلك مهتزاً على المستوى الدفاعي هذا الموسم.

أكد كومباني: «حققوا شيئاً مميزاً في الموسم الماضي، كان من المثير للاهتمام أن نلاحظ ذلك، هذا هو بالضبط ما يجعل المواجهة مثيرة للغاية. نحن نلعب ضد فريق حقق شيئاً مذهلاً العام الماضي».

وتابع «بايرن ميونيخ فريق جيد، سنفعل كل ما في وسعنا لدعم الفريق إلى جانب الجماهير، حتى نتمكن من الاستمتاع بيوم خاص لكرة القدم يوم السبت».

وعلى الصعيد الفني، فإن المهاجم ماتيس تيل أصبح لائقاً للمباراة، بينما يقترب حارس المرمى مانويل نوير من التواجد في القائمة الأساسية، بعد أن تسببت مشاكل تعرض لها في أوتار الركبة في غيابه عن الفوز 5 -صفر على فيردر بريمن في المرحلة الماضية ببوندسليجا.

أشار كومباني «سوف نتخذ القرار النهائي غداً، لقد تدرب مانويل نوير مرة أخرى معنا».

كانت هناك تكهنات بأن نوير ربما يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي، بعد تعرض خليفته مارك أندريه تير شتيجن لإصابة بالغة في الركبة، ستحرمه من اللعب عدة أشهر.

وكشف كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي، في المؤتمر الصحفي: «إنه قرار شخصي، إنه سعيد للغاية، ويتمتع بحالة جيدة، وآمل أن يكون لائقاً مرة أخرى الآن، لم نتحدث عن هذا الأمر».