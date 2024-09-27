سيميوني: أتلتيكو يحصد «نقاط الصبر»!



مدريد (رويترز)



أبدى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه، بعد الفوز المتأخر 1-صفر على مضيفه سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه يدرك أنه يتعين عليهم صنع المزيد من الفرص.

ونجح أتلتيكو في الحفاظ على نظافة شباكه مرة أخرى، ليعزز مكانته أفضل فريق دفاعي في الدوري، بعدما استقبل ثلاثة أهداف فقط في سبع مباريات هذا الموسم.

وأطلق فريق سيميوني تسديدتين فقط على المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقتنص ثلاث نقاط بفضل هدف خوليان ألفاريز في ملعب سيلتا الذي لم يخسر على أرضه منذ سبعة أشهر.

وقال سيميوني: «حصلنا على النقاط الثلاث بفضل الصبر الدفاعي الرائع أمام منافس لم يخسر منذ فبراير، وعملنا بشكل جيد، لكننا بحاجة إلى تحسين أدائنا الهجومي، في الشوط الأول قدمنا أداءً دفاعياً جيداً، لكن لم نصنع الفرص لوضع لاعبينا أمام المرمى، هناك أداء دفاعي أفضل بكثير، لكننا لم نجد بعد تلك المنطقة التي يمكننا أن نلعب فيها بشكل أفضل هجومياً».

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته بأداء البدلاء ألفاريز والمهاجم أنخيل كوريا ولاعب الوسط رودريجو ريكيلمي.

وقال سيميوني: «في الشوط الثاني ساعدنا البدلاء على التحسن، رودريجو ريكيلمي وخوليان وأنخيل كوريا، قدموا لنا المزيد من الدعم في مباراة بدا فيها كلا الجانبين، وكأنهما سيحظيان بفرص، ولحسن الحظ، في النهاية وجد أنطوان جريزمان وجوليان بعضهما».

ويستضيف أتليتيكو منافسه وجاره اللدود ريال مدريد في الدوري الأحد.