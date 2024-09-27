هل ينضم راموس إلى الزمالك؟

معتز الشامي (أبوظبي)



ترددت أنباء قوية حول ترحيب الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، صاحب الـ 38 عاماً، بارتداء قميص نادي الزمالك، بعد أن أصبح لاعباً حراً الآن، بعد انتهاء عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

وصرح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بأن راموس من الخيارات المطروحة بالفعل أمام النادي القاهري، حيث حدث تواصل رسمي مع اللاعب ووكيله بهذا الخصوص بالفعل.

قدم سيرجيو راموس مسيرة تاريخية مع الأندية الأوروبية التي مثلها ومنتخب إسبانيا من 2004 إلى 2024، وتُوج خلالها بـ 28 بطولة متنوعة ما بين المحلي والأوروبي والدولي.

لعب راموس لـ 3 أندية أوروبية كبيرة طوال مشواره في كرة القدم، بدأت في إشبيلية ثم انضم إلى ريال مدريد، وبعدها انتقل لباريس سان جيرمان، وعاد مرة أخرى إلى بيته إشبيلية.

وكان مشوار راموس مع الريال هو الأكبر على مستوى الأرقام والإنجازات طوال مسيرة امتدت من 2005 إلى2021.

لعب راموس 671 مباراة مع ريال مدريد، وأحرز 101 هدف، وصنع 40 هدفاً، وتُوج بـ 22 بطولة، هي 5 الدوري الإسباني، 2 كأس ملك إسبانيا، 4 كأس السوبر الإسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 كأس العالم للأندية.

خاض سيرجيو راموس مع سان جيرمان 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف، وصنع هدفاً، وحصل على لقبين من الدوري الفرنسي، ولقب من كأس السوبر الفرنسي.

شارك راموس في 87 مباراة مع إسبيلية بالولايتين الأولى والثانية، وأحرز 10 أهداف، ولكن لم يتوج بأي ألقاب مع الفريق.

ارتدى سيرجيو راموس قميص منتخب إسبانيا في 180 مباراة دولية، وأحرز 23 هدفاً، وتُوج مع «الماتادور» بلقب كأس العالم 2010، وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.