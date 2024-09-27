كوزمين: شيئ ما يقلقني على الشارقة!



علي معالي (أبوظبي)



ضرب الشارقة موعداً جديداً مع «الأرقام القياسية»، مع نهاية مباراته في «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على البطائح بهدفين، ليحافظ «الملك» على صدارته برصيد 12 نقطة.

وأول أرقام الشارقة القياسية الجديدة، تتمثل في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية بالدوري، للمرة الأولى منذ أبريل 2023، بالإضافة إلى الانتصار في أول 4 جولات للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له أن فعل الفريق، ذلك موسمي 2020-2021 و2022-2023.

وهناك أرقام شخصية جديدة في المباراة، أبرزها وصول كايو لوكاس إلى «الهدف الثالث» في شباك البطائح، وهو الفريق الذي يشارك مع الكبار للموسم الثالث على التوالي.

ورغم الفوز، إلا أن شيئاً ما يقلق الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الذي قال: «ما يشغلني حالياً هو إضاعة الفرص العديدة، حيث انتظرنا طويلاً لافتتاح التسجيل في الدقيقة 65، وقدمنا مباراة رائعة، وكرة قدم أحب مشاهدتها والاستمتاع بها، وحصلنا على فرص متنوعة، ولكن واصلنا عادة العادة إهدار العديد منها.

وأضاف: «تحكمنا في المباراة جيداً، هجومياً ودفاعياً، والفوز مستحق، ولكن مشغول بمسألة إهدار الفرص، لأنه مع إضاعة هذا العدد من الممكن أن يحدث ما لا نريده، وتهتز شباكنا».

وقال كوزمين: «الأجواء الحارة صعبة، ومع ذلك يبذل اللاعبون جهداً كبيراً، ومن المهم أن نفوز لنحافظ على وجودنا في المقدمة، وراضٍ عما يقدمه اللاعبون طوال الشوطين، ونلعب بأكثر من طريقة على مدار الـ 90 دقيقة، والأهم بالنسبة لي الحفاظ على التوازن، واحترام المنافسين».