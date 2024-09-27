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الرياضة

العين ينظم «ربيع الشطرنج»

العين ينظم «ربيع الشطرنج»
27 سبتمبر 2024 16:00

 
العين (الاتحاد)

 

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أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أجندة مسابقات وفعاليات النادي خلال أكتوبر المقبل، حيث تقام 5 مسابقات كبرى، وفي مقدمتها بطولة العين ديزرت كلاسيك للشطرنج 5 و6 أكتوبر، ومهرجان خريف العين للشطرنج بطولة السريع 12 و13 أكتوبر، ودوري جامعات العين بالصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين 16 أكتوبر، ومهرجان خريف العين للشطرنج - بطولة الكلاسيك من 19 إلى 26 أكتوبر، ودوري مدارس العين للشطرنج بمدرسة الطموح في العين من 22 إلى 24 أكتوبر.
وتنطلق يوم السبت بطولة شهر ربيع الأول للشطرنج بمقر النادي، وتستمر 28 و 29 سبتمبر، في ختام فعاليات أجندة الشهر الجاري.
وأشاد عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 3604 لاعبين ولاعبات في 40 مسابقة وفعالية نظمها النادي خلال 8 أشهر، من عام 2024، وهو ما يعكس الطلب القوي والمتزايد على مختلف أنشطة ومسابقات النادي، ويؤكد نجاح المبادرات المجتمعية العيناوية الرائدة التي أسهمت في نشر الشطرنج بوصفه رياضة ثقافية وذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.
وأوضح أن فوز النادي ببطولة العالم للشطرنج السريع للفرق في كازاخستان خلال الشهر الماضي هو إنجاز عالمي غير مسبوق لرياضة الإمارات، كما أن الدعاية التي تحققت في كبريات المنصات الإعلامية الرقمية العالمية، لها بالغ الأثر في تعزيز البنية التحتية لثقافة منسوبي النادي، مؤكداً أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، قال: عازمون على مواصلة مسيرة التألق والتميز للزعيم العيناوي العالمي في الشطرنج.

 

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