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الرياضة
روبيرتو كارلوس وفيجو وكاسياس يواجهون رونالدينيو وهنري وبيكيه في أبوظبي
روبيرتو كارلوس وفيجو وكاسياس يواجهون رونالدينيو وهنري وبيكيه في أبوظبي
27 سبتمبر 2024 16:32
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إقامة مباراة كرة سلة غير مسبوقة تحت عنوان «لقاء الأساطير»، يخوضها ستة من ألمع أساطير كرة القدم في العالم ضمن فعاليات «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA المقرر السبت المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
ويخوض النجم البرازيلي الشهير روبيرتو كارلوس والبرتغالي لويس فيجو وأسطورة الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس المباراة في مواجهة حماسية ضد الساحر رونالدينيو والهداف تيري هنري والمدافع الشهير جيرارد بيكيه.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كاسياس: «أتطلع بشدة للعب ضد رونالدينيو وتيري هنري وبيكيه مرة أخرى، نرغب في تقديم تحدٍ جديد ومشوق لجمهورنا من خلال نقل قوة المنافسة المعهودة في كرة القدم إلى ملعب كرة السلة. ولدينا فريق متنوع ومميز، لكنني صاحب الخبرة الأوسع في استخدام اليدين من بين اللاعبين الستة، لذا أتمنى أن أستفيد من هذه الخبرة في المباراة، وسيلعب روبيرتو في مركز صانع الألعاب، بينما سيقدم لويس أداءً استثنائياً في اللحظات الحاسمة».
ومن جانبه، قال بيكيه: «ستكون هذه المباراة لحظة تاريخية لا تُنسى، حيث ستشهد مواجهة غير مسبوقة بيننا في رياضة كرة السلة. وسبق لنا أن قدمنا مباريات حماسية في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة ستكون المنافسة أكثر تنافسية وإثارة. ولطالما استمتعت بمتابعة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسأقدم إلى جانب رونالدينيو وهنري أداء استثنائياً».
وبالحديث عن «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، قال بيكيه: «سنقدم للجمهور تجربة فريدة، تتمحور هذه الفعالية حول تسليط الضوء على قيم الرياضة ومنح الجمهور فرصة الاستمتاع بتجربة لا تنسى من خلال تقديم أداء مميز على أرض الملعب».
ومن ناحية أخرى، يستضيف»يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي" عرضاً فنياً رائعاً يقدمه مغني الراب الأميركي تو تشينز. ويحظى الجمهور بتجربة ترفيهية غنية ومتنوعة تشهد مشاركة نجوم فريقي بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس، مثل تحدي المهارات والرميات الثلاثية، وعروض من تميمتي الفريقين، بالإضافة إلى مسابقة سلام دانك بمشاركة نخبة من أبرز النجوم المحترفين في هذا المجال، وحفلات موسيقية، وغيرها الكثير.
روبيرتو كارلوس
لويس فيجو
كاسياس
رونالدينيو مع فلامنجو
تيري هنري
بيكيه
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