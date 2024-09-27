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الرياضة

وفاة «دراجة» بعد حادث في بطولة العالم

وفاة «دراجة» بعد حادث في بطولة العالم
27 سبتمبر 2024 17:56

 
زيوريخ (د ب أ)

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إصابات خطيرة في رأس دراجة!


توفيت السويسرية مورييل فورير «18 عاماً»، بعد حادث تصادم تعرضت له أثناء مشاركتها في بطولة العالم للدراجات المقامة حالياً بمدينة زيوريخ السويسرية، والذي نتج عنه إصابة خطيرة في الرأس. وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات ومنظمو بطولة العالم وفاة فورير في مستشفى جامعة زيوريخ، حيث كانت تتلقى العلاج.
وذكر الاتحاد الدولي للدراجات: «بوفاة مورييل فورير، فقد عالم الدراجات الدولي دراجة كان لديها مستقبل باهر ينتظرها».
وطالبت عائلة مورير باحترام خصوصيتهم خلال هذه الأوقات الصعبة. وتعرضت فورير لإصابة خطيرة في الرأس، بعد حادث تصادم في سباق الناشئات ببطولة العالم للطريق في زيوريخ.
وقع الحادث في منطقة مليئة بالأشجار على الجانب الشمالي من بحيرة زيورخ، وهو الطريق الذي يتم السير فيه بجميع سباقات الطريق. وجرى نقل فورير للمستشفى بمروحية، ولكن، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها.
ولم يتضح بعد سبب الوفاة، وما زالت التحقيقات جارية، وتستأنف منافسات بطولة العالم بإقامة سباق تحت 23 عاماً.2024/9/27

 

سويسرا
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