بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تحلق في أجواء «البيت متوحد»



الشارقة (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والأداء القوي انطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو فئة «بدون البدلة» في صالة «البيت متوحد» بإمارة الشارقة.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة وشارك في تتويج الفائزين معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وأحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس؛ ومحمد حسين المرزوقي مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى تصدرت أكاديمية M.O.D المنافسات، بينما جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

وقال معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة: «نتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو على تنظيم هذه البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، وتحرص قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة على الاستثمار في فئة الشباب التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على مكتسبات الحاضر وصناعة المستقبل المشرق، لذلك نحن نرى ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم، بفضل دعم الشباب والرياضة والمجتمع والعلم والمعرفة».

ويقول يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد محطة مثالية لنشر رياضة الجوجيتسو وتعزيز تطورها لدى مختلف فئات اللاعبين، وتؤكد سعينا الدائم نحو تحقيق التميز على مختلف الصعد، كما تعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإحراز التقدم في مختلف الرياضات، وخاصة الجوجيتسو، لما لها من أهمية كبرى في تعزيز قيم العزيمة والإصرار والصبر».

وأضاف: «يسرنا أن نشهد هذا الحضور الجماهيري الغفير والتشجيع الكبير، مما أضفى مزيداً من الحماس إلى أجواء البطولة وشكل حافزاً إضافياً يدفع اللاعبين لتقديم كل ما لديهم للفوز، كما يعكس المكانة الراسخة للجوجيتسو في قلوب الجميع».

وبدوره قال ماهسيلفا نوزا، مدرب أكاديمية M.O.D: «دخلنا البطولة بقوة مدفوعين بطموحنا لتحقيق أكبر عدد من الميداليات وجمع المزيد من النقاط التي تؤهلنا لاعتلاء منصة التتويج، ولا سيما مع مضاعفة عدد نقاط هذه الجولة. ويختلف الجوجيتسو بدون البدلة بشكل كبير عن نزالات البدلة، حيث تتطلب هذه المنافسات قدرات خاصة تتمثل في سرعة رد الفعل والمرونة العالية. وركزنا خلال التدريبات على تطوير مهارات اللاعبين لمواجهة التحديات الخاصة بهذه الفئة».

وقال اللاعب هيثم سالم الهناوي، من أكاديمية M.O.D الفائز بذهبية وزن 56 كجم فئة الأساتذة الحزام البني:«المشاركة في هذه البطولة تمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً أن منافسات بدون البدلة تتطلب استراتيجيات مختلفة تماماً، تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية بفضل التدريب المكثف والدعم الذي تلقيته من زملائي والمدربين. كانت فرصة رائعة لاختبار قدراتي في هذا النوع من المنافسات. وأثق تماماً بأن هذه البطولة ستظل تلعب دوراً محورياً في تطوير الجوجيتسو في الإمارات».