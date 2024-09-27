«خروج صادم» في تنس بكين!



بكين (أ ف ب)



استهلّ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالميا، والروسي دانييل مدفيديف الخامس، مشوارهما في دورة بكين للتنس (500 نقطة)، بالفوز على الفرنسيين جيوفاني مبيتشي بيريكار 6-4 و6-4 وجايل مونفيس 6-3 و6-4 توالياً.

واحتاج ألكاراز المتوّج بأربعة ألقاب كبرى، إلى ساعة و22 دقيقة للتغلّب على منافسه المصنّف 51 عالمياً، ضارباً موعداً مع الهولندي تالون خريكسبور الـ39.

وبدأ الإسباني الذي ودّع بطولة الولايات المتحدة من الدور الثاني، بقوة كاسرا الإرسال الأول للفرنسي، فعلها مجدداً في المجموعة الثانية وحسمها بالطريقة عينها.

في المقابل، لم يواجه مدفيديف وصيف النسخة الماضية صعوبة كبيرة أمام مونفيس وأقصاه في ساعة و33 دقيقة.

وبدأ الروسي الذي خسر اللقب العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر الأوّل عالمياً راهناً، بقوة أيضاً كاسراً إرسال منافسه، لكن الأخير ردّ بكسر الإرسال بدوره قبل خسارة إرسالين آخرين في المجموعة الأولى،

ونجح مدفيديف في إرساله الأول، ثم كسر إرسال الفرنسي مرتين، مقابل خسارة واحد في المجموعة الثانية.

سيلعب مع مواطنه رومان سافيولين المصنّف 69 عالمياً في الدور المقبل.

بدوره، تأهل الروسي الآخر أندري روبليف السادس على حساب الإسباني بابلو كارّينيو بوستا 6-0 و4-6 و6-4.

ولدى السيدات (1000 نقطة)، فجّرت الصينية شواي جانج المصنّفة 595، والتي تشارك ببطاقة دعوة، مفاجأة كبيرة بإقصائها الأميركية إيما نافارو الثامنة 6-4 و6-2.

كانت جانج حققت فوزها الأول في منافسات الفردي، بعد أكثر من 600 يوم.

ووصلت الصينية البالغة 35 عاماً إلى الدور الثالث، على الرغم من كونها اللاعبة الأقل تصنيفاً على الإطلاق التي تنافس في القرعة الرئيسية لحدث في دبليو تي أيه الألف نقطة.

قالت «فوز جديد رائع في مسيرتي، لأن الجميع يعلم أنني غبت لفترة طويلة عن الفوز في مباريات الفردي».

وأضافت «أحب أن أعطي الجميع مفاجأة»، مضيفة أمام جمهورها «الملعب، الطقس، الهواء، كل شيء، أشعر بأنني مرتاحة للغاية، ألعب بشكل طبيعي جداً.

خسرت جانج إرسالها الأول، وبدا أنها في طريقها إلى خروج متوقّع، لكنها انتفضت كاسرة إرسالين متتاليين نافارو المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، قبل أن تفعلها مجدداً، بعد خسارتها إرسالها قبل الأخير في المجموعة الأولى.

وواصلت الصينية استعراضها القوي، ولم تخسر أي إرسال في المجموعة الثانية، بل كسرت الإرسالين الأخيرين للأميركية في طريقها إلى الفوز.

وستلعب جانج المصنّفة 25 سابقاً والتي عانت من الإصابات، مع البلجيكية جريت مينن.

وبلغت اليابانية نعومي أوساكا المصنّفة أولى سابقاً و73 حالياً، الدور عينه بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 3-6 و6-2 و6-2.

وهذا الفوز الثاني لأوساكا الفائزة بأربع بطولات جراند سلام، بقيادة مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو، بعد الأول على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و6-2.

بدورها، تأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا وصيفة فلاشينج ميدوز، بتغلبها على الفرنسية ديان بارّي 6-1 و7-6.

ورافقتها الإسبانية باولا بادوسا الـ19، بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-2، فيما خرجت الكندية ليلى فرنانديز، بعد خسارتها أمام الأميركية بيتون ستيرنز 5-7 و2-6.



