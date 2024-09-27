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الرياضة

خالد النعيمي يسجل أول مشاركة للإمارات في بطولة العالم للدراجات

خالد النعيمي يسجل أول مشاركة للإمارات في بطولة العالم للدراجات
27 سبتمبر 2024 18:46


أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم خالد النعيمي لاعب المنتخب الوطني للشباب ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية مشاركته التاريخية في بطولة العالم للشباب بسويسرا، والتي تعد الأولى للإمارات في البطولة منذ تأسيس اتحاد الدراجات في عام 1974.
وخاض النعيمي سباقين الأول للفردي ضد الساعة، والثاني للطريق، وذلك وسط مشاركة من نخبة نجوم الدراجات والمصنفين الأوائل، وأبطال أولمبياد باريس 2024.
وأكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية في تصريحات له على هامش حضوره منافسات البطولة أن تواجد اللاعب خالد النعيمي وسط هذه الكوكبة من اللاعبين المصنفين عالمياً سيكون له الدور في دعمه وزملائه، وإكسابه المزيد من الخبرة.
وأشار إلى أن الاتحاد عمد من خلال هذه المشاركة على وضع اللاعب في بداية الطريق، لتجهيزه بأفضل صورة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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الدراجات الهوائية
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خالد النعيمي
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