حرمان جمهور برشلونة من «الأبطال»



مدريد (أ ف ب)



عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» نادي برشلونة الإسباني، بخوض مباراته المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، من دون حضور جمهوره، وغرّمه 11 ألف دولار، بسبب رفع لافتة عنصرية.

وعلّق برشلونة في بيان «يرفض برشلونة أي نوع من التبرير للعنف»، مضيفاً أنه «سيلتزم بتطبيق هذه العقوبة».

وتابع «سيعمل النادي على تعزيز التدابير الحالية، واعتماد مبادرات إضافية مناسبة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتطبيق العقوبات على المسؤولين».

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة خارج أرضه أمام النجم الأحمر الصربي في بلجراد، في السادس من نوفمبر.