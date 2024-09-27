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الرياضة

الإصابة تهدد مشاركة إيزاك مع نيوكاسل أمام السيتي

الإصابة تهدد مشاركة إيزاك مع نيوكاسل أمام السيتي
27 سبتمبر 2024 19:12

 
نيوكاسل (د ب أ)

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تحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، في مباراة الفريق ضد ضيفه مانشستر سيتي «السبت» ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يعاني من كسر في إصبع القدم. وكشف المدرب إيدي هاو أن الدولي السويدي شارك في خسارة الفريق 1-3 أمام فولهام، بعد حقنة مسكنة للألم، لكنه لم يتدرب هذا الأسبوع مع زملائه.
أضاف هاو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: سيكون من غير المؤكد مشاركته، لقد خضع لفحوصات واختبارات عديدة، تم تشخيص الإصابة بشكل جيد، ولا توجد مشاكل تلوح في الأفق بشأن ذلك.
أوضح مدرب نيوكاسل: يبدو الأمر أسوأ مما كنا نتوقعه، لكنه يعاني من كسر في إصبع قدمه، لكن يمكن التعامل مع تلك الإصابة واللعب بها بشرط أن يتحمل مستويات الألم، ولن يكون لذلك أي مخاطر طويلة الأمد.
وتابع: لقد تلقى حقنة لتخدير إصبع القدم الأسبوع الماضي، وكان الأمر جيداً حتى زال مفعول الحقنة، دعونا نرى كيف سيكون اليوم.
وتعرض إيزاك «25 عاماً للإصابة خلال فوز نيوكاسل 2-1 على وولفرهامبتون، حيث تم استبداله في الشوط الأول، أثناء المباراة التي أقيمت يوم 15 سبتمبر الجاري.
قال هاو: لقد تدرب الأسبوع الماضي قبل مباراة فولهام يوم الجمعة الماضي، وتلقى حقنة في إصبع قدمه للعب، لقد شعر أنه على ما يرام، ولكن بعد ذلك بدأ يشعر بالألم في إصبع قدمه في آخر خمس إلى عشر دقائق من تلك المباراة.
واختتم مدرب نيوكاسل حديثه قائلاً: كانت الأمور صعبة بعد المباراة، ولم يكن في حالة جيدة في بداية الأسبوع، لذلك لم يتدرب بعد، وهو ما يجعلنا مضطرين للانتظار، من أجل اتخاذ قرار مرة أخرى بشأن ما إذا كان سيتدرب اليوم أم سيغيب عن اللقاء.

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
مانشستر سيتي
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إيدي هاو
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