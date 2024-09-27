مشاركة سون مع توتنهام «محل شك»



لندن (رويترز)



قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، إن مشاركة قائد الفريق سون هيونج-مين في المباراة أمام المضيف مانشستر يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «محل شك»، بعد خروجه مبكراً في مباراة بالدوري الأوروبي.

وبدا الانزعاج على سون خلال الشوط الثاني في الانتصار 3-صفر على قره باغ وتم استبداله بعد تلقي العلاج، وقال بوستيكوجلو بعد المباراة إن المهاجم البالغ 32 عاما كان يعاني من الإرهاق.

وكان اللاعب أساسيا مع توتنهام في بداية الموسم حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، وقال بوستيكوجلو إنه سيتم تقييم حالته قبل رحلة الأحد إلى أولد ترافورد.

وقال بوستيكوجلو «ما زال الوقت مبكراً للحديث عن الليلة الماضية (مباراة قره باغ)، ومن العدل أن نقول إن اللاعبين الذين تدربوا كانوا متعبين إلى حد ما، باستثناء سون، الجميع بخير، لكنني لا أعتقد أن الأمر سيئ للغاية (مع سون)، إنه يريد التدرب غداً لذا سنرى كيف سيسير الأمر في التدريبات ونتخذ القرار بناء على ذلك، لدينا يوم آخر في جعبتنا لمنحه كل الفرص».

ويقضي سون عامه الأخير من عقده، وقال بوستيكوجلو إنه يريد أن يستمر المهاجم الكوري الجنوبي، الذي انضم إلى النادي في 2015، مع النادي الواقع في شمال لندن والذي سجل معه 164 هدفاً.

وقال المدرب «ليس لدي الكلمة الأخيرة لكن رأيي مهم، بالنظر إلى أدائه وقيادته للنادي، فإنني أريده أن يبقى معنا لفترة من الوقت».

وفرض توتنهام التعادل على اليونايتد في أولد ترافورد الموسم الماضي، وقال بوستيكوجلو إنه يتطلع للعب هناك مرة أخرى، مضيفاً أنه لا يوجد أي مخاوف من اللعب على هذا الملعب الشهير.

وقال «لم أكن خائفا أبداً من مكان ما، الأمر الذي يجعل الأماكن فريدة من نوعها هي الأجواء، وعندما لعبنا هناك العام الماضي كان الأمر رائعاً، وقف المشجعون خلف ناديهم، ولست متأكداً مما إذا كان هذا قد تغير، إنه ملعب رائع له تاريخ وتقاليد موروثة، إنها مباراة يتحمس لها اللاعبون والمدربون».