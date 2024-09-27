عجمان يكسب دبا الحصن بـ «خماسية»



علي معالي (عجمان)



حقق عجمان فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على دبا الحصن 5-1، في «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد راشد بن سعيد، ليرفع «البرتغالي» رصيده إلى 3 نقاط، ويبقى دبا الحصن من دون رصيد، سجل أهداف عجمان وليد أزارو في الدقيقة 22، وبلال يوسف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وليذييري سيلفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وجونيور فليمنجز هدفين في الدقيقتين 52 و61، فيما أحرز هدف دبا الحصن، هيثم الجويني من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

نجح عجمان في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 22، عن طريق المغربي وليد أزارو برأسية، وفي الدقيقة 39، يتعادل هيثم الجويني لدبا الحصن من ضربة جزاء، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تتحول المباراة تماماً لمصلحة «البرتقالي» الذي خطف هدفين سريعين عن طريق بلال يوسف وليذييري سيلفا.

وفي الشوط الثاني، حافظ عجمان على سيطرته، وأضاف الهدفين الرابع والخامس عن طريق جونيور فليمنجز في الدقيقتين 52 و61.