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الرياضة

شباب الأهلي يلاحق الشارقة على القمة بـ «رباعية» العروبة

شباب الأهلي يلاحق الشارقة على القمة بـ «رباعية» العروبة
27 سبتمبر 2024 19:42

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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احتفل شباب الأهلي بفوزه الرابع على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتفوق على مضيفه العروبة 4-1، على استاد دبا، ضمن «الجولة الرابعة».
وسجل أهداف «الفرسان» جويلهرم بالا في الدقيقة 36، ويوري سيزار في الدقيقة 40، برونو كاسكاردو في الدقيقة 57، وكارتابيا 65، فيما أحرز جابريل كاك هدف العروبة في الدقيقة 74.
ورفع شباب الأهلي الذي احتفل بالفوز الرابع على التوالي، في أول أربع جولات، للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة بـ «العلامة الكاملة»، بالتساوي مع الشارقة «المتصدر» بفارق الأهداف، فيما بقي العروبة الذي تكبد بدوره الخسارة الرابعة على التوالي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
العروبة
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