سلوت: أداء دياز لا يعبر عن قدراته الحقيقية

ليفربول (د ب أ)



اعترف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن حصيلة الأهداف للمهاجم الكولومبي لويس دياز في الموسم الماضي كانت أقل من المتوقع، لكنه أكد أن اللاعب يسير في المسار الصحيح الموسم الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن دياز كانت لديه العديد من المشاكل الشخصية الموسم الماضي، بعد اختطاف والديه في بلاده في أكتوبر من العام الماضي، فيما تم إطلاق سراح والده بعد 13 يوماً.

وسجل دياز 13 هدفا الموسم الماضي، لكن ثمانية منهم جاءت في بطولة الدوري الإنجليزي، لكنه سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات ببطولة الدوري، ويتفوق عليه في عدد الأهداف النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وقال اللاعب في لقاء مع قناة «سكاي سبورتس» البريطانية إن سلوت مدرب مذهل.

وقال سلوت، الذي أصبح أول مدرب لليفربول يحقق الفوز في ست من أول سبع مباريات له منذ توم واتسون عام 1896 «من الصعب علي أن أحكم لأنني لم أكن هنا الموسم الماضي».

وأضاف: «ما زلنا نتحدث عن فترة بسيطة وعندما يتعلق الأمر بالفوز بالعديد من المباريات حتى الآن، فقد حققنا الفوز في الأغلب على الفرق التي تحتل مؤخرة الترتيب».

وأوضح سلوت: «لقد سجل ثمانية أهداف الموسم الماضي، بالنسبة لي هو لاعب يمكنه تسجيل هدف وثمانية أهداف، لكن ذلك لا يمثل مستواه الحقيقي».

وقال: «أعتقد أنه سيعود لمستواه المعهود، ربما كان غير محظوظ الموسم الماضي لكن لاعباً في إمكانياته سيسجل دائماً العديد من الأهداف كل موسم».