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الرياضة

الظفرة ودبا وحتا والحمرية إلى نصف نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

الظفرة ودبا وحتا والحمرية إلى نصف نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»
27 سبتمبر 2024 20:34

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تأهل الظفرة ودبا وحتا والحمرية، إلى نصف النهائي، في التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى المؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بفوز «الفارس» على ضيفه يونايتد 1-0، و«النواخذة» أمام مضيفه مصفوت 2-0، و«الإعصار» على الجزيرة الحمراء 3-0، فيما تفوق الحمرية على الفجيرة 2-0.
ويلتقي في نصف النهائي، الحمرية ودبا، على ملعب الأول بالشارقة، وحتا والظفرة على استاد حمدان بن راشد في دبي، ويتأهل الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى أندية «دوري أدنوك للمحترفين».
ويستضيف المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية لأندية الأولى بني ياس، ويستقبل المتأهل الثاني العين، ضمن مواجهات دور الستة عشر، والتي تشهد أيضاً مواجهات الوصل «حامل اللقب» مع الوحدة، العروبة والجزيرة، البطائح وكلباء، الشارقة والنصر، عجمان وخورفكان، وشباب الأهلي ودبا الحصن.

كأس رئيس الدولة
دوري الدرجة الأولى
دوري المحترفين
الظفرة
دبا الفجيرة
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