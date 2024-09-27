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الرياضة

فرسان الإمارات يشاركون في مونديال الخيول الصغيرة للقدرة

فرسان الإمارات يشاركون في مونديال الخيول الصغيرة للقدرة
27 سبتمبر 2024 21:00


 
علي الظاهري (سردينيا)

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وصل فرسان الإمارات إلى إيطاليا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم التي تستضيفها ميادين أربوريا في جزيرة سردينيا الأحد تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة.
وتقام السبت إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين تمهيداً للمشاركة في المونديال الذي سيشهد منافسة قوية بين نخبة فرسان العالم. وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة واستعادة اللقب بعد ختام تحضيراتهم خلال معسكر الإعداد الخارجي الصيفي في أوروبا.
ويمثل الإمارات في البطولة أكثر من 20 فارساً وفارسة وهم: عبدالله غانم المري، سيف أحمد المزروعي، منصور سعيد الفارسي، حمد عبيد الكعبي، سعيد حمود الخياري، سالم حمد ملهوف، سعيد سلطان المعمري، بطي علي النعيمي، بطي غمران القبيسي، سعيد أحمد الشامسي، منصور خميس الشدي، خليفة راشد العميمي، حميد خليل الحوسني، صهيب سعيد، حصة الجسمي، راشد أحمد الكتبي، ماجد جمال المهيري، سعيد سالم المهيري، عائشة النقبي، فاطمة محمود محمد، سيف جمعة بالجافلة، راشد محمد المهيري، ميثاء محمد القبيسي، عيسى إسماعيل، راشد سعيد الكتبي.
وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك والمدير العام لنادي دبي للفروسية، أن فرسان الإمارات جاهزون للتحدي في مونديال سردينيا، والذي يعد أحد أبرز البطولات الدولية على مستوى سباقات القدرة والتحمل، حيث يضم فريق الدولة نخبة من الفرسان الذين يملكون الخبرة والمهارة على صهوة أفضل الخيول المصنفة على مستوى العالم.
وتعد الإمارات أبرز الدول المرشحة للقب المونديال الذي يشهد مشاركة خليجية وعربية من السعودية والبحرين والكويت وقطر والأردن وسوريا، وينقسم السباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 120 كلم إلى 4 مراحل الأولى لمسافة 36 كم «المسار الأحمر»، والثانية لمسافة 36 كم باللون ذاته الأحمر، والثالثة لمسافة 25 كم «المسار الأبيض»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كم «المسار الأصفر». 

الإمارات
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فرسان الإمارات
بطولة العالم للقدرة
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