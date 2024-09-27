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الرياضة

«شراع 43» يرتفع في شواطئ دبي

«شراع 43» يرتفع في شواطئ دبي
28 سبتمبر 2024

 
دبي (الاتحاد)

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ترتفع في شواطئ دبي اليوم الأشرعة البيضاء على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء معلنة انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الجديد.
وتجمع التظاهرة نخبة النواخذة والملاك والبحارة على متن ما يصل إلى 70 قارباً سترسم لوحة الماضي في أجمل الواجهات البحرية في المنطقة والخليج العربي، وستبحر القوارب المشاركة بعد رفع العلَم الأخضر من عمق مياه الخليج العربي وبمحاذاة جزر إمارة دبي الخلابة والساحرة من خط البداية بالقرب من جزيرة (أم الحطب) باتجاه شواطئ جميرا وصولاً إلى خط النهاية بين جزر العالم ونخلة جميرا والمعلم الحضاري البارز فندق برج العرب.
وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة المرتقبة بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في تنظيم السباق، كما أطّلعت المتسابقين المشاركين في اجتماع خاص عبر تقنية الاتصال المباشر على آخر التعليمات والشروط الخاصة بالسباق.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات اكتملت لبدء موسم السباقات الكبيرة، والتي ستنطلق عبر الفئة الأقدم والأعرق، سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والسداد مؤكداً على النواخذة والبحارة ضرورة التقيد بالبرنامج الزمني، وكذلك الالتزام بكافة التعليمات قبل وأثناء سير وبعد السباق. 

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دبي
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