عراك بـ «السلاح الأبيض» في مباراة!



بوجوتا (أ ف ب)



أصيب نحو 20 مشجعاً وضابط شرطة، خلال عراك بالسكاكين أثناء مباراة ضمن منافسات الدوري الكولومبي لكرة القدم في مدينة ميديلين، وفقا لما أفاد مصدر رسمي.

واندلعت أعمال الشغب في بداية الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو ناسيونال وضيفه جونيور دي بارانكيا على ملعب أتاناسيو-خيراردوت في أحد المدرجات المخصصة لجماهير «الهولينجنز» التي تفتعل أعمال شغب.

وكتب مانويل فيا سكرتير الأمن في ميديلين على منصة «اكس» (تويتر سابقاً) «في الوقت الحالي، أصيب ضابط شرطة و20 مشجعاً، تم نقل بعضهم إلى المراكز الطبيّة».

ووصف عمدة المدينة فيديريكو جوتيريس المشجعين بـ «المجرمين»، معبراً عن أسفه على منصة «اكس»: «حقيقة أن حدثاً رياضياً ينتهي بمعركة بين أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مشجعين، يُظهر لنا أننا ما زلنا نفتقر إلى الكثير من الثقافة لاختبار كرة القدم في سلام».

وتظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي الفريقين، وهم يتعاركون بالسكاكين والعصي في المدرجات، بالإضافة إلى جرحى ملطخين بالدماء، وهم يعالجون في غرف تبديل الملابس.

وقرر الحكم إيقاف المباراة واضطرت الشرطة لإخلاء الملعب.

وتشهد كرة القدم الكولومبية العديد من أعمال العنف من قبل المشجعين داخل الملاعب وحولها، مما يتسبب في حدوث وفيات بانتظام.

ومنذ العام الماضي، تجري الحكومة وسلطات كرة القدم وممثلو الجماهير محادثات لإيجاد حل، ولكن من دون التوصل إلى حلول ناجعة حتى الآن.