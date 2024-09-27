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الرياضة

أرتيتا: أحب وأحترم ومعجب بجوارديولا وفريقه

أرتيتا: أحب وأحترم ومعجب بجوارديولا وفريقه
27 سبتمبر 2024 21:29

 
لندن (أ ف ب)

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قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه لا يزال «يحب» مواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على الرغم من التوتر الذي شاب القمة بينهما في المرحلة الخامسة نهاية الأسبوع الماضي.
واحتاج السيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، إلى هدف قاتل من البديل المدافع جون ستونز في الوقت بدل الضائع، لفرض التعادل أمام ضيفه أرسنال 2-2، علماً أن الأخير لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني على ملعب «الاتحاد».
وطُرد البلجيكي لياندرو تروسار مهاجم أرسنال، وصيف السيتي في الموسمين الماضيين، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واجه السيتي صعوبة في اختراق دفاع الفريق الضيف، رغم استحواذه على الكرة، ما دفع ستونز، وزميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى اتهام الفريق اللندني باللجوء إلى «الفنون المظلمة» في كرة القدم.
من ناحيته، قال أرتيتا (42 عاماً) الذي عمل مساعداً لجوارديولا مع «البلومون»، قبل أن يصبح مدرباً لنادي «الجانرز»، إن الجدل لن يؤثر على علاقته الشخصية مع مواطنه البالغ 53 عاماً.
وأضاف عشية مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي في المرحلة السادسة «أنا أحبه وأحترمه وأعجب به وبفريقه وبكل ما يفعله».
واستطرد قائلاً: «هذه رياضة، فمن ناحية هناك العلاقة المهنية، ومن ناحية أخرى العلاقة الشخصية، إذا كانت علاقتنا ستتوتر، لأننا نواجه بعضنا البعض، أو بسبب عدد التعادلات، أو الفوز أو الهزائم، فلن أتحدث معه بعد الآن».
وعندما سُئل أرتيتا عما إذا كان من الصعب الحفاظ على الصداقة، عندما تكون المباريات بين المتنافسين على اللقب شرسة للغاية، قال «الأمر بسيط للغاية، لا تأخذ الأمر على محمل شخصي، إنه جزء من وظيفتنا،. أهتم بهذه العلاقة والأمر ذاته ينطبق على الكثير من الأشخاص في طاقمهم الفني واللاعبين الذين قضيت معهم سنوات مهمة للغاية من حياتي».
ويحتل أرسنال الذي لم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن السيتي المتصدر.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
بيب جوارديولا
ميكيل أرتيتا
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