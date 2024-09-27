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الرياضة

الجزيرة والنصر.. «الخطأ ممنوع» في «تضميد الجراح»

أرشيفية
28 سبتمبر 2024 01:06

مراد المصري (أبوظبي)

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تختتم اليوم «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة مباراتين، يلتقي الجزيرة والنصر في «حوار مرتقب» يسعى فيها كل منهما لـ«تضميد الجراح»، عقب الخسارة في الجولة الماضية، فيما يكون الموعد مع لقاء «المذاق الخاص» بين خورفكان وكلباء.
وعلى استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، يدرك الجزيرة، أن «الخطأ ممنوع»، بعدما تجرع الخسارة مرتين في أول ثلاث جولات، فيما يريد النصر العودة إلى «درب» النتائج الإيجابية، بعد تعثره في الجولة الماضية، عقب انطلاقة قوية بحصد الفوز مرتين.
وسيكون «فخر أبوظبي» مطالباً بتقديم صورة مقنعة، على عكس المباريات الماضية، إذ بدأ الضغط يزداد على المدرب المغربي الحسين عموتة، فيما يدرك «العميد» بقيادة ألفريد شرودر، أن التعويض مطلوب سريعاً في هذه المرحلة من الموسم، من أجل البقاء في دائرة المنافسة.
ويحمل اللقاء عودة خاصة للمهاجم علي مبخوت مع النصر إلى الملعب الذي صنع فيه أمجاده بتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لـ «دورينا»، حيث يواجه رفقاء الأمس، في مباراة يتطلع فيها أيضاً إلى استعادة حاسته التهديفية.
ويعتمد «الأزرق» بشكل واضح على المغربي عادل تعرابت الذي أسهم في 7 من آخر 11 هدفاً للنصر في الدوري، بتسجيله 5 أهداف، وصناعة هدفين.
من جانبه، يتطلع الجزيرة إلى تفادي «الحصيلة الأقل» في أول أربع جولات من الموسم، والتي تعود إلى موسم 2017-2018، عندما حقق أربع نقاط فقط وقتها.
وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، يلتقي خورفكان وكلباء، وكل فريق يطمع في حصد «النقاط الكاملة»، ما بين «النسور» الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب العروبة، و«النمور» الذي اقتنص التعادل أمام الوصل «حامل اللقب» في الجولة الأولى، فيما يملك مباراة مؤجلة أمام العين، ليكون رصيده نقطة واحدة من مباراتين إلى الآن. وقام خورفكان بصفقات لتعزيز صفوفه، خلال الأيام الماضية، أبرزها انضمام «الثلاثي» عبدالله الرفاعي، وعبدالله النقبي، وجمال الحوسني، كما قام كلباء بالخطوة نفسها بضم السلوفيني ميها بلازيتش، والألبناي ريان، وعلي ڤودا.

اتحاد كلباء
خورفكان
الجزيرة والنصر
الجزيرة
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
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