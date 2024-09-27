رونالدو يقود النصر إلى تخطي الوحدة



الرياض (د ب أ)



فاز النصر على الوحدة 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر في الدقيقة 41 عن طريق أنجيلو جابرييل، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض وليد باخشوين لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة 86، ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر وحامل اللقب فريق الهلال، والذي يلعب السبت مع مضيفه الخلود.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.