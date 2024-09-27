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الرياضة

الوحدة وبني ياس يكتفيان بـ «النقطة»

الوحدة وبني ياس يكتفيان بـ «النقطة»
27 سبتمبر 2024 22:12

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تعادل الوحدة وبني ياس بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحصل كل فريق على «نقطة»، ليرتفع رصيد «العنابي» إلى «7 نقاط» و«السماوي» إلى «7 نقاط» أيضاً.
بدأ يوسف نياكاتيه التسجيل لبني ياس في الدقيقة 35، من مهارة فردية، وتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتقدم عبد الله حمد لـ «العنابي» في الدقيقة 47، ثم تعادل باوزا لـ «السماوي» في الدقيقة 64.
جاءت المباراة متوسطة المستوى، وكان بني ياس هو الأفضل على الصعيد الهجومي في الشوط الأول، رغم سيطرة الوحدة على الكرة، وفي الشوط الثاني ارتفع أداء أصحاب الأرض على الصعيد الهجومي، ولكن في المقابل لم تتوقف هجمات «السماوي»، من دون جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
بني ياس
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