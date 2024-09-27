إقامة مباراة جنوى ويوفنتوس خلف «الأسوار المغلقة»



روما (رويترز)



قال نادي جنوى في بيان إن مباراته على أرضه ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت ستقام بدون جمهور بعد أعمال شغب جماهيرية خلال مباراته في كأس إيطاليا أمام سامبدوريا من الدرجة الثانية.

أسفرت اشتباكات عنيفة بين مشجعي جنوى وسامبدوريا يوم الأربعاء الماضي عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم العديد من رجال الشرطة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ووقعت معظم الأحداث بعد المباراة التي فاز بها سامبدوريا بركلات الترجيح.

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيان إنها فرضت غرامة على الناديين قدرها عشرة آلاف يورو (11151 دولاراً).

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في بيان «ما حدث خلال قمة جنوى وسامبدوريا لا علاقة له بكرة القدم والقيم التي يمكن أن تعكسها هذه الرياضة، إنها أفعال غير مقبولة يرتكبها أولئك الذين يذهبون إلى الملعب بهدف وحيد هو تأجيج الفوضى، أعبر عن تضامني مع جميع رجال الشرطة الذين أصيبوا».

ويواجه سامبدوريا عقوبة مماثلة في مباراته المقبلة على أرضه أمام يوفي ستابيا في الرابع من أكتوبر المقبل في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.