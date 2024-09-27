خليفة بن طحنون بن محمد يشهد جانباً من منافسات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، جانباً من منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو في صالة «البيت متوحد» في الشارقة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وقلد معاليه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى، في منافسات فئة الأساتذة والكبار، معبراً عن فخره بالمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون، ومشيداً بالجهود التي يبذلها اتحاد الجوجيتسو للارتقاء بالرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي موطناً للعبة.

وتستقطب الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «دون البدلة» 1500 لاعب من مختلف أنحاء الدولة للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، كل من يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو.

من جهته، أعرب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عن خالص الشكر والامتنان لمعالي الشيخ خليفة بن طحنون، على زيارة معاليه الكريمة للبطولة، ودعمه المستمر للرياضة، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها رياضة الجوجيتسو في الدولة، ما هي إلّا ثمرة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ورعايتها، مؤكداً أهمية رياضة الجوجيتسو عنصراً محورياً في تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وغرس القيم النبيلة لدى أبناء المجتمع، وصناعة جيل متميز من الأبطال.

وأضاف: «يمثل حضور ومتابعة معاليه حافزاً ودافعاً لنا جميعاً لتقديم الأفضل في تمكين أبناء الإمارات وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، ونؤكد أننا لن ندَّخر أي جهد في سبيل الوصول بأبطال الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، ومواصلة ترجمة دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها إلى إنجازات على أرض الواقع». ووسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والأداء القوي انطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو فئة «بدون البدلة».

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى تصدرت أكاديمية M.O.D المنافسات، بينما جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

وقال معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة: «نتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو على تنظيم هذه البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، وتحرص قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة على الاستثمار في فئة الشباب التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على مكتسبات الحاضر وصناعة المستقبل المشرق، لذلك نحن نرى ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم، نتيجة لدعم الشباب والرياضة والمجتمع والعلم والمعرفة».

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد محطة مثالية لنشر رياضة الجوجيتسو وتعزيز تطورها لدى مختلف فئات اللاعبين، وتؤكد سعينا الدائم نحو تحقيق التميز على مختلف الصعد، كما تعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإحراز التقدم في مختلف الرياضات، وخاصة الجوجيتسو».