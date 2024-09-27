«البحارة» يتنافسون على «كاسر الأمواج»

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات للشراع الحديث على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وتقام البطولة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 110 بحارة من الإمارات وقطر، والبحرين، والكويت، وماليزيا، وسنغافورة، وتتضمن ضمن منافساتها سباق الإبحار الشراعي لأصحاب الهمم بدعم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويقام غداً الأحد بمشاركة منتسبي المؤسسة.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولة تهدف لتحقيق الكثير من الأهداف في وقت واحد، من أهمها رفع مستوى مهارة وجاهزية ولياقة البحارة، والاستمرار في إعدادهم وتجهيزهم للمشاركات الخارجية.