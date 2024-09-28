سان جيرمان يُنذر «المدفعجية» بـ «ثلاثية»

باريس (أ ف ب)



قاد برادلي باركولا فريقه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» للفوز بتسجيله هدفين من ثلاثية أمام ضيفه رين 3-1، في المرحلة السادسة، ليحافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل باركولا الهدفين الأول والثالث لفريق العاصمة (30 و68)، فيما أضاف الكوري الجنوبي لي كانج-إن الثاني برأسية، بعدما تابع كرة للمهاجم الفرنسي ارتدت من العارضة (57)، في حين أحرز لاعب سان جيرمان السابق الشاب أرنو كاليمواندي هدف رين، بعد لمسة يد على المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو داخل المنطقة (75 من ركلة جزاء).

ورفع باركولا رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين أمام مهاجم مرسيليا الإنجليزي مايسون جرينوود (5).

وعاد سان جيرمان قبل موقعته في لندن أمام أرسنال الإنجليزي في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله أمام رينس 1-1 في الدوري، في حين ظهر بصورة باهتة أمام جيرونا الإسباني في مستهل مغامرته في المسابقة القارية الأم (فاز 1-0).

وبإمكان موناكو الثالث الذي يستقبل مونبلييه «السبت»، ومرسيليا الثاني الذي يحلّ ضيفاً على ستراسبورج الاحد أن يلحقا برجال المدرب الإسباني لويس إنريكي الذين يتربعون على صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة.

رحّب إنريكي بـ «الفوز المهم للغاية» على رين، قبل أربعة أيام من رحلة سان جيرمان إلى أرسنال، وقائلاً «أنا راضٍ، وسعيد بهذه المباراة، تفوقنا بشكل ملحوظ، وسجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد»، لكنه أشار إلى «باستثناء آخر 15 دقيقة، لأننا فقدنا السيطرة على ما يجب أن تكون عليه المباراة على أرضنا، عندما كانت النتيجة 3-0».

وأوضح مدرب برشلونة السابق «كنا أفضل بكثير في الهجوم مقارنة بالدفاع، فقدنا الكثير من الكرات وأعطينا المنافس الفرص» في نهاية المباراة.

ومُني بريست بخسارته الرابعة في 6 مباريات، بعدما سقط أمام مضيفه أوكسير 0-3، وذلك قبل سفره لمواجهة نادي سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.