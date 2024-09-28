دورتموند يعود بـ «ريمونتادا»

دورتموند (أ ف ب)



أنقذ المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي فريقه بوروسيا دورتموند من فخ ضيفه بوخوم، وقاده إلى قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4-2، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعاد دورتموند الذي سقط أمام شتوتجارت 1-5 الأحد الماضي، إلى سكة الانتصارات بفضل وافده الجديد، وتقدم للمركز الثاني موقتاً برصيد 10 نقاط، متأخراً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر بالعلامة الكاملة مع 4 انتصارات توالياً الذي يستقبل باير ليفركوزن حامل اللقب «السبت» في قمة مباريات هذه المرحلة.

وتأخر دورتموند أمام بوخوم بهدفي السلوفاكي ماتوس بيرو (16) والهولندي داني دي فيت (21)، قبل أن يُعيد جيراسي صاحب 32 هدفاً مع شتوتجارت في مختلف المسابقات الموسم الماضي، فريقه إلى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق قبل نهاية الشوط الأول (44).

وأدرك إيمري كان التعادل لدورتموند في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، ومنح جيراسي الذي سجل في الخسارة أمام فريقه السابق في المرحلة الماضية التقدم لأصحاب القمصان «الصفراء والسوداء» (75)، واختتم البديل فيليكس نميشا المهرجان التهديفي لدورتموند (81).