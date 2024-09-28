الاتحاد.. «الصدارة السعودية» بـ «رباعية»

الرياض (أ ف ب)



تصدر الاتحاد موقتاً ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه الخليج 4-1، في افتتاح مباريات المرحلة الخامس.

تناوب على تسجيل «رباعية» الاتحاد كل من الفرنسي كريم بنزيمة (49)، الجزائري حسام عوار (56)، الهولندي ستيفن بيرخفين (68) وحامد الغامدي (96)، بينما جاء هدف الخليج عن طريق خالد ناري (5).

وشهد اللقاء مواصلة النجم بنزيمة توهجه خلال الموسم الحالي، حيث وصل المهاجم الفرنسي إلى الهدف السادس له في النسخة الحالية من الدوري في 5 مباريات.

وارتقى الاتحاد للصدارة موقتاً برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال حامل اللقب الذي يحلّ ضيفاً على الخلود «السبت».

بدأ اللقاء بضغط كبير من جانب الاتحاد، ولكن بخلاف المجريات نجح الخليج في تسجيل الهدف الأول في شباك الحارس الصربي بردراج راجكوفيتش، بعد 5 دقائق من صافرة البداية عبر ناري.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك الاتحاد التعادل، عن طريق بنزيمة، بعد تمريرة من عوار (49)، الذي أضاف الثاني برأسه، إثر عرضية من الألباني ماريو ميتاي (56).

ورفع الاتحاد غلته إلى ثلاثة بهدف بيرخفين، بعد تمريرة من الفرنسي موسي ديابيه (68)، ليختتم الغامدي المهرجان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.