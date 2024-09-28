الزمالك.. «سوبر 5» في «ليلة منسي»

الرياض (أ ف ب)



توّج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، على ملعب «كينجدوم أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدّم الأهلي عبر الفلسطيني وسام أبوعلي (41 من ركلة جزاء)، وأدرك الزمالك التعادل بهدف البديل ناصر منسي (76).

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها «الأبيض» بأربعة ركلات لثلاثة، بعدما أهدر المغربي يحيى عطية الله وأبوعلي ركلتين للأهلي، ليحتفل لاعبو الزمالك مع جماهيرهم التي ملأت مدرجات ملعب «كينجدوم أرينا».

وفاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12 القياسية في تاريخه في مايو الماضي، وقبلها بأيام تُوج الزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» للمرة الثانية، وضرب الفريقان موعداً في الكأس السوبر للمرة الثانية، بعد 30 عاماً من نسخة 1994 التي شهدت تتويج الزمالك بهدف لأيمن منصور في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وهي المرة الخامسة التي يتوج فيها الزمالك باللقب، بعد أعوام 1994 و1997 و2003 و2020.

وحقق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لقبه الثاني مع الزمالك، بعدما سبق له الفوز مع الفريق «الأبيض» بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في مايو الماضي، حيث تولى مهمة تدريب الزمالك في بداية العام الحالي.

دخل الزمالك المباراة بدون حارس مرماه الأول محمد صبحي الذي أصيب في المران الأخير، فدفع المدرب جوميز بالوافد الجديد المغربي محمود بنتايك في مركز الظهير الأيسر، فيما فضّل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، وكانت أبرز محطاته إصابة ظهير الأهلي الأيمن محمد هاني الذي ترك الملعب مستبدلاً بعمر كمال عبد الواحد.

وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم الليبي معتز الشلماني ركلة جزاء للأهلي، بعد احتكامه إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لخطأ من التونسي حمزة المثلوثي على أكرم توفيق، وبعد اعتراضات مطولة من لاعبي الزمالك ترجم أبوعلي ركلة الجزاء بنجاح (41)، واضعاً الأهلي في المقدمة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وجاء الشوط الثاني مماثلا لنظيره الأول في قلّة الفرص، قبل أن يخطف البديل ناصر منسي هدف التعادل، بعد دقيقة واحدة من دخوله مستغلاً عرضية أحمد سيد زيزو، إثر خطأ في التشتيت من المغربي يحيى عطية الله (76).

ولم يشهد الوقت المتبقي أي فرصة خطيرة، لتتجه المبارة لسيناريو ركلات الترجيح الذي شهد تصدي حارس الزمالك محمد عواد لركلة عطية الله، قبل أن يهدر أبوعلي الركلة الأخيرة في القائم، ليُتوج الزمالك باللقب