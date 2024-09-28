ميلان.. نهاية «غبار العاصفة»!

روما (أ ف ب)



حسم ميلان مواجهته مع ضيفه ليتشي بتسجيله ثلاثة أهداف، في غضون 5 دقائق، وخرج منتصراً للمباراة الثالثة توالياً، وذلك في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد 5 أيام من حسمه ديربي ميلانو أمام جاره اللدود الإنتر 2-1، أكد نادي «الروسونيري»، أنه استعاد خطورته بفوز جديد، جاء هذه المرة على حساب ليتشي.

وانتظر ميلان الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، من أجل أن يترجم هيمنته داخل «المستطيل الأخضر» أمام صاحب المركز السابع عشر في الدوري بثلاثية تناوب عليها مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا (38) والفرنسي ثيو هرنانديز (41) والأميركي كريستيان بوليسيتش (43).

وتراجع أداء ميلان في الشوط الثاني، قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80، عقب طرد الشاب دافيدي بارتيزاجي بالبطاقة الحمراء، بعد 5 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب.

وبفضل انتصاره الثالث توالياً في الدوري، بعدما سبق له الفوز على فينيتسيا برباعية والإنتر، تقدم ميلان للمركز الثاني موقتاً برصيد 11 نقطة بالتساوي مع تورينو المتصدر الذي يستقبل لاتسيو «الأحد».

وبإمكان ميلان أن يخسر مركزه، في حال فوز الإنتر السابع مع 8 نقاط، ويوفنتوس الخامس برصيد 9 على مضيفيهما أودينيزي الرابع وجنوى توالياً «السبت»، بانتظار أيضا بقية مباريات هذه المرحلة حيث يلعب نابولي الثالث (10 نقاط) مع ضيفه مونزا «الأحد».

ونفض «الروسونيري» بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا غبار الأزمة التي عصفت به في بداية الموسم، حيث تعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة في المراحل الثلاث الاولى، في حين لم يكن النجاح حليفه في مستهل مغامرته القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 1-3.

كما تحضر ميلان بأفضل طريقة ممكنة لامتحانه القاري الثاني هذا الموسم، حيث يحلّ ضيفاً على باير ليفركوزن بطل ألمانيا الثلاثاء.