باركولا: إنريكي يمنحني الحرية في «حديقة الأمراء»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



استطاع الجناح الفرنسي برادلي باركولا «22 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، أن يقود فريقه إلى الفوز على استاد رين 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن الجولة السادسة للدوري الفرنسي، بعد أن سجل هدفين، وأسهم في الهدف الثالث.

ورفع باركولا رصيده في الدوري إلى 6 أهداف، في 6 مباريات، وبهذا الأداء الرفيع، رد باركولا على الذين انتقدوه واتهموه بأنه بعيد عن مستواه، وغير مكتمل الجاهزية الفنية.

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال باركولا، الذي يعتمد عليه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لتعويض رحيل النجم كليان مبابي إلى ريال مدريد: قدمنا مباراة كبيرة، وكنت أشعر بأنني في أفضل حال، وساعدت الفريق في تحقيق الفوز وأنا سعيد بذلك.

وأضاف: «سيطرنا على أغلب فترات المباراة، وتماسكنا ودافعنا بصورة جيدة، وإن كان التعب سيطر على بعض اللاعبين في الشوط الثاني، ما أعطى الفرصة للفريق الضيف للهجوم، وإضاعة بعض الفرص، ولكنها على أي حال مباراة جيدة بالنسبة لنا.

وعندما سُئل عن رأيه في عدم وجود مهاجم رأس حربة صريح يحمل رقم 9، اعترف باركولا بأن هذا الخيار التكتيكي للمدير الفني يلائمه تماماً، حيث يسمح له بالتحرر والإنطلاق في المساحات، ونفس الشيء بالنسبة لزملائه، وقال: أشعر بأنني ألعب «على راحتي»، في ظل هذا التكتيك الذي يسمح لي بالانطلاق والتسديد وتمرير الكرة لزميل في وضع أفضل، وإزعاج مدافعي الفريق المنافس.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي في أسبوعه السادس، قبل أن يواجه أرسنال الإنجليزي «الثلاثاء» في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وعندما سُئل باركولا عن المباراة المهمة، قال: سنكون جاهزين لـ «المدفعجية» في المواجهة النارية، وأعتقد أننا تحسّنا كثيراً على مستوى الأداء الجماعي، ما يجعل طموحاتنا كبيرة ومشروعة، سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.

وبسؤاله إلى أين يمكن أن يذهب فريقه، قال: إذا استمر أداؤنا على هذا النحو، ولعبنا كرة جماعية، سنذهب بعيداً، ولن يتمكن أحد من إيقافنا.

بدأ برادلي باركولا، المولود في 2 سبتمبر2002، مسيرته في أكاديمية أوليمبيك ليون، والفريق الاحتياطي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2021، وإلى 2023، حيث لعب 40 مباراة، وسجل 5 أهداف، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان في «صيف 2023».

باركولا لاعب مهاري، ويتميز بالسرعة والتحرك بين الخطوط، ولعب لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 20 و21 و23 سنة، وضمه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» هذا العام.