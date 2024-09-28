«الخماسية» الثانية لعجمان في «المحترفين»



علي معالي (أبوظبي)



لم يكن فوز عجمان على دبا الحصن 5-1، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، هو الأول للفريق، بل الثاني في تاريخ «البرتقالي»، خلال عصر الاحتراف الذي انطلق موسم 2008- 2009، والأول حدث الموسم الماضي، على حساب الجزيرة بالنتيجة ذاتها، في مباراة جرت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة العاشرة».

وسبق لعجمان أن تفوق 6-1 على كلباء في «الجولة السادسة» من موسم 2012-2013، على استاد راشد بن سعيد بعجمان.

ويعتبر الفوز الأول لعجمان هذا الموسم، بعد ثلاث خسائر متتالية، كما أن الفريق حقق بعض الأرقام في بداية صحوته، ومنها أنه للمرة الأولى يحرز 3 أهداف في الشوط الأول، منذ 25 أغسطس 2023، عندما تقدم على فريق الإمارات 3-1 في «الجولة الثانية»، لكنه لم يستطع وقتها الحفاظ على التقدم، حيث أدرك «الصقور» التعادل 4-4.

والإنجاز الآخر يصب في مصلحة المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان الذي سجل هدف البداية في الدقيقة 22، ليسهم ب 6 من آخر 9 أهداف للفريق على أرضه في «دوري أدنوك للمحترفين»، بواقع إحراز 4 أهداف وصناعة هدفين.