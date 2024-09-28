«السلوك العدائي» يُوقف حارس الأرجنتين



بوينس آيرس (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف حارس المنتخب الأول إيميليانو مارتينيز لمدة مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بناء على العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا).

وذكر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الإلكتروني، أن لجنة الانضباط اعتبرت أن إيميليانو مارتينيز مسؤولاً عن سلوكه العدائي، وانتهاكه قواعد اللعب النظيف في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي، التي أقيمت 5 سبتمبر الجاري، وأمام كولومبيا، التي أقيمت 10 من ذات الشهر.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني أن حارس أستون فيلا تم إيقافه مباراتين، وأنه ينفذ العقوبة في المباراتين المقبلتين لمنتخب الأرجنتين، من دون أن يذكر الواقعتين.

وأعرب الاتحاد الأرجنتيني عن رفضه القاطع للعقوبة الموقعة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 18 نقطة، ويليه المنتخب الكولومبي برصيد 16 نقطة، ثم منتخب أوروجواي برصيد 15 نقطة.