شيكابالا يكشف أسرار تتويج الزمالك بـ «السوبر الأفريقي» أمام الأهلي



معتز الشامي (أبوظبي)



تُوج الزمالك بطل «الكونفيدرالية» بلقب «السوبر الأفريقي» للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما في ملعب «المملكة أرينا» بالرياض عاصمة السعودية.

وشهدت المباراة أداءً متميزاً من جانب الزمالك، رغم محاولات الأهلي، بينما سيطر «الأبيض» على مجريات اللعب أغلب فترات الشوط الثاني، قبل أن يسجل «البديل» ناصر منسي هدف التعادل، وتتوجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الزمالك لمصلحته.

وتألق في الملعب الصفقة المغربية الجديدة محمود بن تايك، بالإضافة إلى المستوى المتميز الذي ظهر به الحارس محمد عواد، الذي تصدى لركلة ترجيح، بخلاف تألقه في إنقاذ مرماه من فرصة محققة في الشوط الأول.

وبالعودة إلى أسباب فوز الزمالك، فقد كشف عنها قائد الفريق محمود شيكابالا في تصريحات عقب المباراة، عندما أكد أن التقليل من الزمالك ولاعبيه في بعض البرامج والقنوات الفضائية المصرية قبل «السوبر الأفريقي»، هو «كلمة السر» الأهم، وأضاف: «كان هناك من يقول إننا لا يجب أن نسافر، قالوا إننا سنخسر بسهولة أمام الأهلي، وقللوا منا ولم يقدرونا في إساءة متكررة ضد الزمالك».

وأضاف: «هذه الكلمات كانت كفيلة بإشعال الحماس في نفوس اللاعبين، وأعددت فيديو مجمعاً لكل تلك التصريحات التي صدرت على مدار الأيام التي سبقت «السوبر الأفريقي» في قنوات مصرية، بهدف التقليل من الزمالك، وعرضتها على اللاعبين، وفي الوقت نفسه عرضنا على الفريق فيديو أرسلته جماهير سافرت خلفنا إلى الرياض، وبعضها كانوا بالعشرات في غرفة واحدة، لظروف السفر والترحال خلف الفريق، وبعض اللاعبين انتابهم من كل ما يحدث، وتعاهدوا على القتال في الملعب لإسعاد الجماهير، وقررنا أن نرد على من شكك فينا داخل الملعب».

واتفق أحمد سيد زيزو نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر، مع قائد فريقه، وقال: «لماذا يتم التقليل من الزمالك وهو فريق كبير وبطل ولا يمكن أن نسمح لأحد بالتقليل من الزمالك».

من جانبه، قال البرتغالي جوميز مدرب الزمالك المتوج باللقب: «كانت مباراة قوية ومثيرة، ولكنها جاءت بعد تركيز وقتالية عالية، وأود هنا أن أشكر من قلل من الفريق واللاعبين وطالبهم بعدم تحمل عناء السفر، لأن المباراة كانت محسومة للطرف الآخر، شكراً لهم لأنهم أشعلوا الروح القتالية والحماس في نفوس اللاعبين، وكان ذلك أهم أسباب الفوز».